Немецкие экологи потребовали остановить строительство «Северного потока-2»
Природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство в водах ФРГ газопровода «Северный поток - 2».
«Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод будет ежегодно приводить к выбросам выделяет 100 млн тонн CO2, что сделает его крупнейшим проектом с ископаемым топливом в Европе. Исключительно опасные для климата выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа здесь даже не учитываются», - цитирует РБК заявление главы DUH Саши Мюллер-Краеннера (Sascha Müller-Kraenner).
По мнению экологов, проект следует заморозить до того момента, пока не будет проведена полная проверка его влияния на окружающую среду.
Также стоит отметить, что ранее Deutsche Umwelthilfe уже подавала не менее пяти исков в отношении «Северного потока-2» (первый из них - в марте прошлого года), но каждый раз Nord Stream 2 AG удавалось преодолеть их требования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это ты во сне увидел?
Надо взять их тёпленькими, загнать в трубу, подать газу под давлением 200 атмосфер и нэхай они там шукают "влияние на окружающую среду".
С момента подачи документов в суд экологами, строительство СП-2 ПРИОСТАНОВЛЕННО.
Эх нет на этих экологов Бассманного суда. Давно бы стали зеками.
Тогда нужно все нефтепроводы и газопроводы закрывать, раз они такие ужасно вредные. А огромные газовозы- они не вредные?