В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны

17:06 2.06.2021

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР и депутатам Народного Совета с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны.

«Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР.