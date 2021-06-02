В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР и депутатам Народного Совета с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны.

«Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 20:22
    Гость: Кукуевский

    Ты в Киеве у себя своими незаконными вооруженными формированиями занимайся. Поведивший революционно-шумерский элемент в Киеве теперь навязывает стране армию-мову-виру, какая дикость.

  2. 02.06.2021, 20:15
    Гость: предсказатель Грыша

    одни шумери пасутся, ,скоро ,скоро старый козел поведет вас на (б)войню .

  3. 02.06.2021, 20:14
    Гость: IgS

    делай петицию. все подпишутся. те кто не подпишется - признать пособниками фашистов и туда же. и все ! санобработка Родины проведена!

  4. 02.06.2021, 19:16
    Гость: Киевский

    Контрреволюционный элемент все беснуется ,не знает чего нового выдумать )))
    Незаконные вооруженные формирования о правилах войны "гутарят",какая дерзость

  5. 02.06.2021, 18:08
    Гость: С.Б.- Кремль давно должен был бы сказать

    дончанам и луганчанам- не надейтесь! не ждите! не теряйте людей и время! Сдавайтесь Украине! Выходите с национальными флагами на проспекты Бандеры и Шухевича!

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