В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР и депутатам Народного Совета с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны.
«Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ты в Киеве у себя своими незаконными вооруженными формированиями занимайся. Поведивший революционно-шумерский элемент в Киеве теперь навязывает стране армию-мову-виру, какая дикость.
одни шумери пасутся, ,скоро ,скоро старый козел поведет вас на (б)войню .
делай петицию. все подпишутся. те кто не подпишется - признать пособниками фашистов и туда же. и все ! санобработка Родины проведена!
Контрреволюционный элемент все беснуется ,не знает чего нового выдумать )))
Незаконные вооруженные формирования о правилах войны "гутарят",какая дерзость
дончанам и луганчанам- не надейтесь! не ждите! не теряйте людей и время! Сдавайтесь Украине! Выходите с национальными флагами на проспекты Бандеры и Шухевича!