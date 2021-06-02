МИД Украины пригрозил санкциями в случае полетов «Белавиа» в Крым

Санкции Украины будут неизбежны в случае, если самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа" окажутся на территории Крыма. Об этом в среду заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР (Луганской и Донецкой народными республиками). И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", - цитирует Джапарову ТАСС.  

Дипломат добавила, что украинская сторона зафиксировала для себя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой проработать данный вопрос. Заявление белорусского лидера Джапарова назвала "провокационным". Кроме того, она добавила, что ответственность за санкции лежит полностью на Лукашенко, а народ Белоруссии назвала "дружественным Украине".

Ранее Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.06.2021, 23:35
    Гость: Гость

    Давно пора. "Генпрокуратура самоопределившейся Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР и депутатам Народного Совета с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны".

  3. 02.06.2021, 23:29
    Гость: Генацвалли

    Ну ведь все просто...Вор украл,украденое жжет карман.Наказание неотвратимо.Наслаждайтесь!Времени мало.

  4. 02.06.2021, 23:28
    Гость: со стороны

    Народ Украины, русскоязычный и эксплуатируемый - безмолствует. Поэтому придумывать можно все, что хошь. Впрочем, русский - тоже.

  5. 02.06.2021, 20:42
    Гость: Val

    "Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией"
    интересно, что они придумают чтобы ещё больше загнобить народ украины?

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