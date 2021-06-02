МИД Украины пригрозил санкциями в случае полетов «Белавиа» в Крым

20:16 2.06.2021

Санкции Украины будут неизбежны в случае, если самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа" окажутся на территории Крыма. Об этом в среду заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР (Луганской и Донецкой народными республиками). И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", - цитирует Джапарову ТАСС.

Дипломат добавила, что украинская сторона зафиксировала для себя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой проработать данный вопрос. Заявление белорусского лидера Джапарова назвала "провокационным". Кроме того, она добавила, что ответственность за санкции лежит полностью на Лукашенко, а народ Белоруссии назвала "дружественным Украине".

Ранее Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.