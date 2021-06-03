Швейцария отказалась признавать сертификаты о вакцинации «Спутником V»

09:50 3.06.2021

Швейцария озвучила требования к журналистам, планирующим освещать саммит Россия- США в Женеве 16 июня.

Как пишет РИА Новости, для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, Швейцарией или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.

Для представителей российских СМИ неприятным сюрпризом стало то, что Швейцария отказалась принимать сертификаты о вакцинации российскими вакцинами против коронавируса, в том числе препаратом "Спутник V".

"Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств", - заявил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.

Однако у журналистов есть альтернатива в виде сдачи теста, который они должны пройти только один раз, перед получением аккредитации. Экспресс-тестирование для представителей СМИ будет бесплатным.

В свою очередь, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличия тестов на коронавируса для участия в саммите.

Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите с США в Женеве 16 июня. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.