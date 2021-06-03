Швейцария отказалась признавать сертификаты о вакцинации «Спутником V»

Швейцария озвучила требования к журналистам, планирующим освещать саммит Россия- США в Женеве 16 июня.

Как пишет РИА Новости, для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, Швейцарией или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.

Для представителей российских СМИ неприятным сюрпризом стало то, что Швейцария отказалась принимать сертификаты о вакцинации российскими вакцинами против коронавируса, в том числе препаратом "Спутник V".

"Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств", - заявил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.

Однако у журналистов есть альтернатива в виде сдачи теста, который они должны пройти только один раз, перед получением аккредитации. Экспресс-тестирование для представителей СМИ будет бесплатным. 

В свою очередь, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличия тестов на коронавируса для участия в саммите. 

Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите с США в Женеве 16 июня. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.06.2021, 17:47
    Гость: IgS

    именно так! согласен с вами!

    уже описывал в детялях: Лучшей! Проверенной! Абсолютно безопасной! вакциной от гриппа привился в Англии 20 Октября. Астра Зенека!

    Чудом не сдох. Если бы не собственные навыки и советы Московских друзей и врачей сейчас бы тут вам не отвечал.

    Теперь вот жду когда доберусь, наконец, до дома и пойду либо на Спутник-5 либо на Ковивак. А что американцы озвучивают через швейцарцев - так и вам Phizer в зад! В голову нельзя - будет свистеть.

  3. 03.06.2021, 16:58
    Гость: www

    Вполне обычное требование. Если какои шаман или колдун в своём племени сертификаты о прививках выдаёт, пусть они на территории их популяции и деиствуют, но не далее.

  4. 03.06.2021, 15:34
    Гость: Шиза

    А тебе, вообще, твое твое правительство коме навоза для дезинфекции ни чего не предлагает. Ну, или на худой конец, можешь, как гордон бензин пить.

  5. 03.06.2021, 15:06
    Гость: Европеец

    Вы уверены ?
    Вот я написал «криминалитет Рязани» - вылезло всё про этих нормальных людей.

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