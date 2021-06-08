Канада назвала необоснованными санкции России
Правительство Канады заявило о необоснованности и неприемлемости российских санкций против девяти военных и гражданских чиновников Канады. Заявление распространил МИД Канады.
7 июня Министерство иностранных дел РФ объявило о решении закрыть въезд в Россию на бессрочной основе девяти канадцам, причастным к формированию и проведению антироссийского курса.
«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы»,— приводит ТАСС сообщение канадского диппредставительства.
В ответе Канады отмечено, что официальная Оттава вводила санкции против РФ в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Канада заявила, что «глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов». В ответе министерства также говорится, что Канада поддержит граждан, попавших в российский санкционный список, и продолжит работать с партнерами «в защиту демократии».
В конце марта 2021 года Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц из-за предполагаемого отравления Алексея Навального и замены ему условного срока на реальный. В черный список вошли чиновники и силовики, которые уже фигурировали в санкционных списках США и ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вся Канада и США вероломно отжатая территория у индейцев. Только бандеровские преображенцы этого не знают.
Как раз нацистка вайра вике-фрейберга нисколько не удивляет,ведь она в своим поганых мемуарах пишет,как еще маленькой девочкой поклялась отмстить за своего папашу-ССовца,которому отбили тыкву под Ленинградом...и свою клятву свято выполнила,нагадив всем русским латвийцам,да и всей Латвии в целом.
Вроде канадцы вероломно ничего не отжимали...
Опять " а нас то за что?"
Самая известная канадка - это нацистка вайра вике-фрейберга, которая говорила, что Саласпилс это детский оздоровительный лагерь, в котором поправляли здоровье больные дети.