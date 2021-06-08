Канада назвала необоснованными санкции России

13:03 8.06.2021

Правительство Канады заявило о необоснованности и неприемлемости российских санкций против девяти военных и гражданских чиновников Канады. Заявление распространил МИД Канады.

7 июня Министерство иностранных дел РФ объявило о решении закрыть въезд в Россию на бессрочной основе девяти канадцам, причастным к формированию и проведению антироссийского курса.

«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы»,— приводит ТАСС сообщение канадского диппредставительства.

В ответе Канады отмечено, что официальная Оттава вводила санкции против РФ в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Канада заявила, что «глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов». В ответе министерства также говорится, что Канада поддержит граждан, попавших в российский санкционный список, и продолжит работать с партнерами «в защиту демократии».

В конце марта 2021 года Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц из-за предполагаемого отравления Алексея Навального и замены ему условного срока на реальный. В черный список вошли чиновники и силовики, которые уже фигурировали в санкционных списках США и ЕС.