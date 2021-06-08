Новый рекорд Гиннесса: женщина в ЮАР родила сразу 10 детей

ну так они и раньше отсутствием детей не страдали Ведь дети это не только подгузники и соски но и реальные деньги и другая помощь вплоть до совершенолетия детей А если их несколько и один за другим то можно всю жизнь не работать и жить очень неплохо Я имею ввиду Штаты Не знаю как там с этим в ЮАР