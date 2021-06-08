Новый рекорд Гиннесса: женщина в ЮАР родила сразу 10 детей

37-летняя жительница ЮАР Госиаме Ситоле родила сразу 10 детей

37-летняя жительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Госиаме Ситоле (Gosiame Thamara Sithole) родила сразу 10 детей. В случае официального подтверждения со стороны врачей это событие станет новым достижением Книги рекордов Гиннесса.

Как рассказал муж Ситоле, Госиама родила (было проведено кесарево сечение) семерых мальчиков и трех девочек. Ранее женщина уже стала мамой двойни.

Теперь данную информацию должны подтвредлить сами врачи и Министерство здравоохранения ЮАР.

«Если персонал больницы, где прошли роды, подтвердит данный факт, то это станет мировым рекордом и войдет в Книгу рекордов Гиннесса», - отметила местная радиостанция SABC.

В настоящее время данный раздел Книги рекордов Гиннесса возглавляет Халима Сиссе (Мали), которая родила девять детей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.06.2021, 02:07
    Гость: белый

    ну так они и раньше отсутствием детей не страдали Ведь дети это не только подгузники и соски но и реальные деньги и другая помощь вплоть до совершенолетия детей А если их несколько и один за другим то можно всю жизнь не работать и жить очень неплохо Я имею ввиду Штаты Не знаю как там с этим в ЮАР

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