Новый рекорд Гиннесса: женщина в ЮАР родила сразу 10 детей
37-летняя жительница ЮАР Госиаме Ситоле родила сразу 10 детей
37-летняя жительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Госиаме Ситоле (Gosiame Thamara Sithole) родила сразу 10 детей. В случае официального подтверждения со стороны врачей это событие станет новым достижением Книги рекордов Гиннесса.
Как рассказал муж Ситоле, Госиама родила (было проведено кесарево сечение) семерых мальчиков и трех девочек. Ранее женщина уже стала мамой двойни.
Теперь данную информацию должны подтвредлить сами врачи и Министерство здравоохранения ЮАР.
«Если персонал больницы, где прошли роды, подтвердит данный факт, то это станет мировым рекордом и войдет в Книгу рекордов Гиннесса», - отметила местная радиостанция SABC.
В настоящее время данный раздел Книги рекордов Гиннесса возглавляет Халима Сиссе (Мали), которая родила девять детей.
EXCLUSIVE: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month.https://t.co/YwXvpbpP6p
— IOL News (@IOL) June 8, 2021
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поддерживаю идею золотого миллиарда.
одного цвета?
ну так они и раньше отсутствием детей не страдали Ведь дети это не только подгузники и соски но и реальные деньги и другая помощь вплоть до совершенолетия детей А если их несколько и один за другим то можно всю жизнь не работать и жить очень неплохо Я имею ввиду Штаты Не знаю как там с этим в ЮАР
я стал отцом 15 детей.
начинают плодиться, как крёлики. Ну, или как тараканы.