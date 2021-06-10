ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

20:59 10.06.2021

ОПЕК ожидает роста добычи нефти и конденсата в России в 2021 году на 0,03 миллиона баррелей в сутки - до 10,63 миллиона. Об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

Как отмечается в отчете, этот показатель в мае в месячном выражении составил 10,75 миллиона баррелей в сутки.

"На фоне этого добыча в России во втором квартале 2021 года был пересмотрена в сторону увеличения на 0,049 миллиона баррелей в сутки в среднем - до 10,71 миллиона баррелей в сутки, в то время как во втором полугодии 2021 года, как ожидается, останется на уровне 10,66 миллиона баррелей в сутки", — говорится в доклале.

При этом отмечается, что все страны ОПЕК увеличили добычу нефти в мае до 25,46 миллиона баррелей в сутки (б/с). Этот показатель на 390 тысяч больше, чем месяцем раньше.

Авторы доклада понизили прогноз спроса на нефтепродукты в первом полугодии 2021 года из-за того, что восстановление экономики в странах ОЭСР в Северной и Южной Америке идет медленнее ожидаемого, а также из-за всплеска заболеваемости в Индии и Бразилии. С другой стороны, ожидается, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в мае российская сторона выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%. После встречи 1 июня крупнейшие страны, производящие нефть, подтвердили свою приверженность ранее достигнутым договоренностям, в рамках которых ОПЕК+ в мае-июле увеличивает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.