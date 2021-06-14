Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций

12:34 14.06.2021

Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, требовавшего отменить введенные против него санкции.

Судья федерального окружного суда по округу Колумбия Амит Мехта удовлетворил ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыл дело. Мехта последовательно отверг аргументы адвокатов предпринимателя, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским.

Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.

США в апреле 2018 года внесли в черный список Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, американским компаниям запрещено вести с ними бизнес. Однако 27 января 2019-го Минфин вывел из-под действия ограничительных мер "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.