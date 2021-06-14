Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций
Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, требовавшего отменить введенные против него санкции.
Судья федерального окружного суда по округу Колумбия Амит Мехта удовлетворил ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыл дело. Мехта последовательно отверг аргументы адвокатов предпринимателя, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским.
Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.
США в апреле 2018 года внесли в черный список Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, американским компаниям запрещено вести с ними бизнес. Однако 27 января 2019-го Минфин вывел из-под действия ограничительных мер "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Один менее эффективный собственник проигрывает в конкурентной борьбе Более сильному ..интересно, почему в учебниках по т н.рыночной экономике не написано что,надо делать с поигравшими и конкуренцию на рынке ,победители их должны щвейцарами брать на работу или где?!
Дык вроде США и начали национализировать ..пока люминь потом ,вообще могут объявить все залоговые аферы преступными,судом округа Колумбия и полупустые скважины с полупустыми угольными и пр.рудными пластами передадут в управление какой-нибудь госконторе при минфине . США .американское буржуазное государство эффективный собственник .
Своим прельстить "барашком" американский суд:
На взятки, вероятно, истратил кучу денег,
Купить же по-эрэфовски зря тужится мошенник!
Правильно суд поступил. Нечего дерпаскам путаться с забугром и офшорами. Пусть сидят в родной стране и ведут только в ней свой бизнес. Для других упырей олигархов это будет хорошим уроком. А правильнее было национализировать весь бизнес Дерипаски и вопросов бы не было. Национализировать необходимо все базовые отрасли экономики и все санкции сведутся к минимуму.
Сначала Дерипаска на халяву в России прихватизировал,а потом у него прихватизировали американцы.