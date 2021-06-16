Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе. До этого на встрече лидеров присутствовали только главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.
Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров, сообщает ТАСС.
Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж с участием делегаций. С российской стороны это Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Кроме того, для обсуждения отдельных региональных вопросов - по Украине и по Сирии соответственно - на саммит приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
В состав американской делегации, по сведениям телеканала CNN, вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.
Кроме того, на саммите присутствуют послы обеих стран - Анатолий Антонов и Джон Салливан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сначала состав был узкий,потом был перерыв,и состав расширился,что они съели на перерыве,интересно
Это по ширине морды лица, штоле?
фото при "здоровканье" Вована и Бидона.
Хмм... А в Женеву-то послали "банкетного".
Достойная компания?
Земля им пухом.
Рядом с нашим величественным Президентом несчастный Байден жалок и смешон. Уберите его и не показывайте больше. Не позорьте Америку.