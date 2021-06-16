Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе. До этого на встрече лидеров присутствовали только главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров, сообщает ТАСС.

Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж с участием делегаций. С российской стороны это Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Кроме того, для обсуждения отдельных региональных вопросов - по Украине и по Сирии соответственно - на саммит приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В состав американской делегации, по сведениям телеканала CNN, вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.

Кроме того, на саммите присутствуют послы обеих стран - Анатолий Антонов и Джон Салливан.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 00:37
    Гость: ))) значит,

    Сначала состав был узкий,потом был перерыв,и состав расширился,что они съели на перерыве,интересно

  3. 16.06.2021, 18:11
    Гость: Посмотрел

    фото при "здоровканье" Вована и Бидона.
    Хмм... А в Женеву-то послали "банкетного".

  5. 16.06.2021, 18:03
    Гость: C Путиным в сердце:

    Рядом с нашим величественным Президентом несчастный Байден жалок и смешон. Уберите его и не показывайте больше. Не позорьте Америку.

Все комментарии (8)
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