Евросоюз одобрил санкции против Белоруссии

16:59 18.06.2021

Страны ЕС согласовали новые ограничения против Белоруссии в сфере нефти и газа, а также телекоммуникаций и калийного производства. Об этом пишет Austria Press Agency со ссылкой на МИД Австрии.

Евросоюз также согласовал запрет на выдачу кредитов Белоруссии. Санкции затронут и торговлю ценными бумагами, а также инвестиционные услуги.

Подготовку нового пакета антибелорусских мер в ЕС хотят завершить к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.

На этой неделе дипломатический источник сообщал, что комитет постоянных представителей 27 государств Евросоюза (КОРЕПЕР) утвердил четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии. В частности, блок ограничительных мер включает блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и правоохранителей, а также запрет для европейского бизнеса контактировать с семью юрлицами.

Отношения между западными странами и Белоруссией накалились после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло вскоре после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления силовики задержали находившегося на борту экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В ЕС и США назвали это актом государственного терроризма.