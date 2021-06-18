Евросоюз одобрил санкции против Белоруссии
Страны ЕС согласовали новые ограничения против Белоруссии в сфере нефти и газа, а также телекоммуникаций и калийного производства. Об этом пишет Austria Press Agency со ссылкой на МИД Австрии.
Евросоюз также согласовал запрет на выдачу кредитов Белоруссии. Санкции затронут и торговлю ценными бумагами, а также инвестиционные услуги.
Подготовку нового пакета антибелорусских мер в ЕС хотят завершить к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.
На этой неделе дипломатический источник сообщал, что комитет постоянных представителей 27 государств Евросоюза (КОРЕПЕР) утвердил четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии. В частности, блок ограничительных мер включает блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и правоохранителей, а также запрет для европейского бизнеса контактировать с семью юрлицами.
Отношения между западными странами и Белоруссией накалились после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло вскоре после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления силовики задержали находившегося на борту экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В ЕС и США назвали это актом государственного терроризма.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так как раз тем более было бы интересно проверить, как Белоруссия "в считанные минуты переключится на российский аналог Свифта" и успешно продолжит работать. Это была бы хорошая проверка для российского аналога Свифта и прекрасная реклама для него в мире, чтобы все другие страны захотели пользоваться российским аналогом Свифта вместо самого Свифта. Просто я работал в банковской сфере и знаю, как "весело" там работают ИТ-продукты отечественной разработки. Думаю, что всем в мире будет интересно посмотреть, - будет ли российский аналог Свифта эффективно работать или он будет кувыркаться? Вот как раз на Белоруссии и проверили бы.
не легко приходится Луке. Надо бороться против криминальной опозиции,продажной интеллигенции и нкоторых "Русских", которых поддерживает Запад.
То что Вы перечислили, очень напоминает набор позывов демократов, которые под их влиянием пошли на подлог в выборах. Выходит Лукашенко - демократ высшей пробы.
В считанные минуты Беларусь переключается на российский аналог свифта.
Сам же свифт никогда не отключает пользователей. Это частная самостоятельная компания. Отключение возможно только по просьбе ООН.
Кроме того свифт уже не монополист.
НЕВОЗМОЖНО!
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Эту возможность отсоединения более 100 лет тому назад при создании СССР после государственного переворота в 1917 прописал Ленин, где было в конституции прописано, что каждая союзная республика имеет право на самоопределение, вплоть до отсоединения. Это была мина замедленного действия, которая привела к развалу Великой Страны СССР.
Вот эту формулировку при создании союзного государства в новой союзной конституции нужно убрать и прописать, что союзная республика Белорусь и Россия не имеет право на отсоединения от Союзного Государство Россия-Белоруссия.
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Александр из Берлина