Белый дом готовит новые санкции по делу Навального
Администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил в воскресенье в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда убедится, что эти санкции достигают нужных целей.
"С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - приводит его слова "Интерфакс".
2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Кроме этого, США решили ввести ограничительные меры против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Платошкина прессовали более года и ни одна заокеанская крыса не вступилась. За Навального целый хор забугорный раздался. Выводы!
1) Мне тоже не нравится нынешняя коррупционная власть. Но если власть плоха - разве это означает что Навальный хорош? Санкции несмотря на лицемерные заявления Навального бьют не по коррупционерам а по всему народу. 2) Самый неприятный для США ответ на санкции - это отказ России от доллара (оговорюсь сразу, отказ - частичный) и сближение с Китаем. И вводя санкции против России США лишают себя даже малейших шансов эти последствия нейтрализовать. К снижению долларовой зависимости присоединятся и другие страны а это лишит США возможности безоглядно печатать деньги. А союз России и Китая (а присоединятся и другие) не позволит США бесконтрольно хозяйничать в мире.
Заставить приехать Навального в Москву, зная что его здесь должны посадить, чтобы потом использовать эту ситуацию для давления на РФ, это - .... какая-то примитивная схема)))
Но, работает))) как ни странно
Да где уж нам. Изначальная, безусловная правота, безусловная истина. Как красиво звучит! Тут и возразить то нечего.
Система выстраивается таким образом чтобы там на самом верху не было ни одного русского общественного политика. Сегодня за каждым вздохом оппозиционного русского политика в обществе сидит и следит специально обученная куча кукловодов, которая отражает интересы тех, кто за ширмой руководит процессом геноцида русского народа.
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Кукловоды тщательно подбирают кукол — людей, с врожденными отклонениями и искажениями, людей со сломленной психикой и комплексами неполноценности. Все последние 30 лет мы русские видим бесконечные преступные попытки лже-либералов и крипто-троцкистов во власти растворить русского человека в искусственно созданном ими же многонациональном супе это жестокое преступление и подлость.