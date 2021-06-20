Белый дом готовит новые санкции по делу Навального

19:24 20.06.2021

Администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил в воскресенье в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда убедится, что эти санкции достигают нужных целей.

"С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - приводит его слова "Интерфакс".

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Кроме этого, США решили ввести ограничительные меры против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ.