МВД Белоруссии решило приравнять БЧБ-флаг к нацистскому

МВД Белоруссии намерено включить в перечень нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь»

МВД Белоруссии намерено включить в перечень нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый флаг (БЧБ-флаг, «бела-чырвона-белы» - по-белорусски) и лозунг «Жыве Беларусь».

Сообщается, что акт проекта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» поступил в КГБ на согласование, пишет РБК со ссылкой на белорусский Союз журналистов.

Бело-красно-белый флаг, отмечается в документе, использовался карателями и полицаями, в том числе 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции во время Великой Отечественной войны.

Что касается лозунга «Жыве Беларусь», то он, по информации в документе, является символом, использовавшимся 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Добровольческой пехотной бригадой SS, 30-й добровольческой пехотной дивизией SS, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны и Белорусской краевой обороной «наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер».

Напомним, бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» использовался во время протестных акций, которые перешли в столкновения с силовиками. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что протестная активность инспирирована из-за рубежа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.06.2021, 16:26
    Гость: Alex203

    А почему мыслительные потуги украинской молодежи ведут исключительно к виселице?

  2. 21.06.2021, 16:07
    Гость: Лабораторная работа №1

    Эти два славянских друга, похоже, совсем спятили. Такими методами власть не удержать.

  3. 21.06.2021, 15:47
    Гость: Бобёр

    Фашизм не во флаге, а в казематах лукашенковских садистов.
    Народ вам виселицы сделает из проводов.

  4. 21.06.2021, 15:46
    Гость: Ну

    и правильно. В стране может быть только один флаг, один герб, один гимн и один президент и находится в обращении одни денежные знаки. А эти БЧБ зомбированные не ведают что творят ибо не знают истории.

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