МВД Белоруссии решило приравнять БЧБ-флаг к нацистскому

15:09 21.06.2021

МВД Белоруссии намерено включить в перечень нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь»

МВД Белоруссии намерено включить в перечень нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый флаг (БЧБ-флаг, «бела-чырвона-белы» - по-белорусски) и лозунг «Жыве Беларусь».

Сообщается, что акт проекта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» поступил в КГБ на согласование, пишет РБК со ссылкой на белорусский Союз журналистов.

Бело-красно-белый флаг, отмечается в документе, использовался карателями и полицаями, в том числе 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции во время Великой Отечественной войны.

Что касается лозунга «Жыве Беларусь», то он, по информации в документе, является символом, использовавшимся 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Добровольческой пехотной бригадой SS, 30-й добровольческой пехотной дивизией SS, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны и Белорусской краевой обороной «наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер».

Напомним, бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» использовался во время протестных акций, которые перешли в столкновения с силовиками. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что протестная активность инспирирована из-за рубежа.