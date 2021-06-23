Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море

Россия призвала США и их союзников отказаться от запланированных учений в Черном море, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление посольства России в США.

В посольстве заявили, что масштаб запланированных украино-американских учений Sea Breeze повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море.

"Масштаб и явно агрессивный характер данных учений не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", - в частности говорится в сообщении посольства.

Украино-американские учения запланированы на 22 июня - 10 июля. В них должны принять участие 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран. 

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, под прикрытием учений Sea Breeze НАТО собирается поставить Украине современное оружие, которое в дальнейшем будет передано ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.

В посольстве призвали США и их союзников отказаться от военных учений и "решать возникающие в регионе проблемы без навязывания помощи извне".

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря и увеличивает число учений с Украиной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2021, 08:48
    Гость: Парацельс

    Уже надо кого-нить потопить что-ли скорее))
    Всё лучше, чем ждать когда нас потопят))

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© KM.RU, Кирилл Дуболев
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