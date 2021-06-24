Основатель McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

09:00 24.06.2021

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи свел счеты с жизнью, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Бизнесмен с осени 2020 года находился в испанской тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Барселоне. Он был арестован по запросу США, которые объявили его в международный розыск. Согласно обвинению, бизнесмен заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.

На судебных слушаниях Макафи полностью опроверг все обвинения, назвав их "политическими" и отметив, что в случае экстрадиции его в США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".

Отмечается, что бизнесмен был найден в своей камере вечером 23 июня. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.

Ранее в своем блоге в Twitter он оставил запись на случай своей смерти. Запись датирована 15 октября 2020 года. В ней он заявил, что не собирается совершать суицид, что он всем доволен и у него есть друзья. Он отметил, что если его постигнет судьба финансиста Джеффри Эпштейна, умершего в американской тюрьме, это будет "не его вина".