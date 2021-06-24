Основатель McAfee найден мертвым в испанской тюрьме
Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи свел счеты с жизнью, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.
Бизнесмен с осени 2020 года находился в испанской тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Барселоне. Он был арестован по запросу США, которые объявили его в международный розыск. Согласно обвинению, бизнесмен заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.
На судебных слушаниях Макафи полностью опроверг все обвинения, назвав их "политическими" и отметив, что в случае экстрадиции его в США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".
Отмечается, что бизнесмен был найден в своей камере вечером 23 июня. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.
Ранее в своем блоге в Twitter он оставил запись на случай своей смерти. Запись датирована 15 октября 2020 года. В ней он заявил, что не собирается совершать суицид, что он всем доволен и у него есть друзья. Он отметил, что если его постигнет судьба финансиста Джеффри Эпштейна, умершего в американской тюрьме, это будет "не его вина".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не такой уж праведник был
Мак Афи
«Когда лидера в сфере кибербезопасности, «Лабораторию Касперского» Вашингтон обвинил в том, что их программное обеспечение передает данные российскому представительству (последовал запрет на использование софта в госучреждениях),в McAffee решили, что это хороший повод тролить нерыночно «убитого» конкурента. Сигнал от бизнеса был дан четкий – «прогнали русских, и правильно, пользуйтесь американским». Как это либерально, не правда ли?
Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет.»
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Ну что, McAfee обогатились на выдавливании Касперского из рынка? Вот она, карма.
В Испании монархия..у власти местечковые марионетки мировой закулисы паразитов...названия которые они дают своим организациям не имеют значения,часто обманка для доверчивого электората. По законам США любой ее гражданин обязан платить налоги на родине где бы он не жил ,неважно как долго . Об этом с знает каждый гражданин США с детства.
/НИКАКИХ санкций//
Что положено Юпитеру, не положено Быку.
"Как говорил мой друг, покойник, я слишком много знал..."
Были ли "санкции" и законы "Милошевича" после его убийства в тюрьме Гааги? Когда западу срочно нужно было протащить суверенитет Косова, Милошевича просто убили. В Кремле даже промолчали. А сам Милошевич за две недели до смерти сказал адвокату, что по всей видимости его скоро убьют. В тюрьме Шпандау перед объедением двух Германий (при американской смене надзирателей) взял и повесился Гесс, который не смотря на возраст никак не хотел сам помирать. Провели расследование которое тут же разоблачили как фальсификацию. Анализ опубликованных материалов показывает, что часть из них сфальсифицирована, а документ, называемый "предсмертная записка", не является той запиской, которую извлекли из карманов заключенного после его смерти вообще написана не его рукой. Срочно прибывший из западного Берлина отряд американцев оцепил тюрьму, и заблокировал доступ даже для советского представителя, начальник смены из США два дня никого не допускал до трупа Гесса, всё содержимое карманов и одежду Гесса вывели в США под охраной. Позже в деле вдруг появились показания охраны СССР (!) которые якобы видели. что Гесс собрался вешаться но мер не приняли, хотя их там и близко не было. Эти сотрудники охраны из СССР почему то написали протокол на английском и от руки! позже эти объяснения перепечатали на машинке а "от руки" исчезли из дела. Реальные люди заявили что вообще не давали никому никаких объяснений.
Санкции? для США и их союзников?
то есть человека Убили. за что?
за то что он не платил Конфискации Кагалу.
конфискации которые никто даже не доказывал - просто предьявили в сша.. по вопросам к которым Государство не приложило даже палец, скорее Наоборот.
заметим, что он уже НЕ жил в сша долгие годы и схватили его без какой либо вины в испании - где у власти Социалисты..
это в рабовладельческом строе все результаты деятельности раба принадлежат хозяину и сам раб тоже и заниматься он может только тем что Разрешил Хозяин.
Кагал считает нас Всех Своей Собственностью - вы Имущество..