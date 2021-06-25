В ВОЗ заявили о более высокой заразности индийского штамма «дельта»
Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным в мире, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
По ее словам, штамм "дельта" в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2.
Изначально данную вариацию коронавируса выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах мира.
"Главная особенность этого штамма — он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус", — приводит слова Сваминатан РИА Новости.
Ученый добавила, что носитель данного штамма может заразить от двух до 8 человек. Именно по этой причине стали наблюдаются случаи заражения коронавирусом целых семей.
Хорошей новостью является то, что большинство разработанных на сегодняшний день вакцин являются эффективными против данного штамма, предотвращая, в случае заражения, тяжелое протекание болезни.
Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране пятого октября 2020 года в городе Нагпур.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Подскажите хоть, где найти эти цифры
То-то и оно,что животные потомство защищают,не то,что многие россияне.
Животные(кошки-собаки-коровы-лошади)тоже всё понимают,только сказать не могут,получается,что мы-это они,в большинстве своём?Я об этом,-не осознают себя человеками,вот и ведут себя,как животные бессловесные,не способные защитить себя и свое потомство.
В свое время Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал вокруг Москвы с молитвой об избавлении от коронавируса.
После этого объезда не страшен никакой вирус для верующего москвича.
Вируса боятся только ковидобесы и ковидочерти. И поделом.
Разрада в том, что эти бесы служат своему рогатому черту и долго не живут.
Сгинь, ковидобес!
Народ в массе своей не глуп и всё понимает, но дать отпор зарвавшейся власти не способен, ибо слаб и дезорганизован ,и деморализован, и дезориентирован! А вакцинация конечно опоздала примерно на год, 50% уже прошли естественную вакцинацию пероральным способом в местах общественного пользования.