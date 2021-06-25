В ВОЗ заявили о более высокой заразности индийского штамма «дельта»

09:35 25.06.2021

Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным в мире, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По ее словам, штамм "дельта" в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2.

Изначально данную вариацию коронавируса выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах мира.

"Главная особенность этого штамма — он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус", — приводит слова Сваминатан РИА Новости.

Ученый добавила, что носитель данного штамма может заразить от двух до 8 человек. Именно по этой причине стали наблюдаются случаи заражения коронавирусом целых семей.

Хорошей новостью является то, что большинство разработанных на сегодняшний день вакцин являются эффективными против данного штамма, предотвращая, в случае заражения, тяжелое протекание болезни.

Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране пятого октября 2020 года в городе Нагпур.