В ВОЗ заявили о более высокой заразности индийского штамма «дельта»

Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным в мире, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. 

По ее словам, штамм "дельта" в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2. 

Изначально данную вариацию коронавируса выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах мира. 

"Главная особенность этого штамма — он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус", — приводит слова Сваминатан РИА Новости

Ученый добавила, что носитель данного штамма может заразить от двух до 8 человек. Именно по этой причине стали наблюдаются случаи заражения коронавирусом целых семей. 

Хорошей новостью является то, что большинство разработанных на сегодняшний день вакцин являются эффективными против данного штамма, предотвращая, в случае заражения, тяжелое протекание болезни. 

Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране пятого октября 2020 года в городе Нагпур.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.06.2021, 15:14
    Гость: алексу

    Животные(кошки-собаки-коровы-лошади)тоже всё понимают,только сказать не могут,получается,что мы-это они,в большинстве своём?Я об этом,-не осознают себя человеками,вот и ведут себя,как животные бессловесные,не способные защитить себя и свое потомство.

  4. 25.06.2021, 15:10
    Гость: Покайтесь, ибо грядет.

    В свое время Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал вокруг Москвы с молитвой об избавлении от коронавируса.
    После этого объезда не страшен никакой вирус для верующего москвича.
    Вируса боятся только ковидобесы и ковидочерти. И поделом.
    Разрада в том, что эти бесы служат своему рогатому черту и долго не живут.
    Сгинь, ковидобес!

  5. 25.06.2021, 14:49
    Гость: алекс

    Народ в массе своей не глуп и всё понимает, но дать отпор зарвавшейся власти не способен, ибо слаб и дезорганизован ,и деморализован, и дезориентирован! А вакцинация конечно опоздала примерно на год, 50% уже прошли естественную вакцинацию пероральным способом в местах общественного пользования.

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