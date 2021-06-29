В ЕС отреагировали на выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

Европейский союз сожалеет по поводу решения Белоруссии выйти из инициативы «Восточное партнерство». Об этом РБК заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Это решение служит лишь дальнейшей изоляции Белоруссии и является еще одной демонстрацией пренебрежения режима к белорусскому народу, который извлекает выгоду из сотрудничества и различных программ в рамках «Восточного партнерства», — сказала Массрали.

Она отметила, что «Восточное партнерство» направлено на укрепление отношений между странами ЕС и другими участниками объединения. При этом в ЕС подчеркнули, что по-прежнему готовы работать с жителями Белоруссии, будут продолжать поддерживать «белорусский народ, гражданское общество, а также их демократические устремления».

Отзыв в Минск постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Махневича Набила Массрали назвала еще одним шагом к самоизоляции. «Поддержание открытых каналов связи имеет решающее значение в кризисный период», — добавила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Днем ранее Белоруссия в ответ на секторальные санкции ЕС заявила о выходе из «Восточного партнерства» — инициативы, охватывающей также Армению, Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Партнерство для белорусской стороны облегчало визовый режим с Евросоюзом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.06.2021, 17:15
    Гость: личный опыт

    чисто любопытно из какой страны эта нассрали, походу из той, что и француз мбаппе?
    Чево они к Белоруссии пристали насчет "демократии"...вон в Афгане сколько работы после ухода оттуда пиндосов, демократизируй по самое не могу.

  4. 29.06.2021, 16:44
    Гость: А

    пачему ента набила нассрали не начнет строить дерьмократию у себя на родине, в арабистане? Шо, ей приятнее воровать деньги в евро а не в таньга?

  5. 29.06.2021, 16:11
    Гость: Алесь

    Не получится. Власть, в нынешнем её состоянии, по-прежнему стоит на четвереньках, в надежде, что её признают за своих на западе. Хотя , и в Литве, и в Латвии толпы недовольных, но альтернативы нет. Ах, да уехать на заработки в любую сторону света. Сегодня в городе Огре(Латвия) подсветили мост в цвета флага Венгрии. Сами понимаете, как любят правительство педерастов, но повторюсь, выбора нет.

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