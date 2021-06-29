В ЕС отреагировали на выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

10:36 29.06.2021

Европейский союз сожалеет по поводу решения Белоруссии выйти из инициативы «Восточное партнерство». Об этом РБК заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Это решение служит лишь дальнейшей изоляции Белоруссии и является еще одной демонстрацией пренебрежения режима к белорусскому народу, который извлекает выгоду из сотрудничества и различных программ в рамках «Восточного партнерства», — сказала Массрали.

Она отметила, что «Восточное партнерство» направлено на укрепление отношений между странами ЕС и другими участниками объединения. При этом в ЕС подчеркнули, что по-прежнему готовы работать с жителями Белоруссии, будут продолжать поддерживать «белорусский народ, гражданское общество, а также их демократические устремления».

Отзыв в Минск постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Махневича Набила Массрали назвала еще одним шагом к самоизоляции. «Поддержание открытых каналов связи имеет решающее значение в кризисный период», — добавила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Днем ранее Белоруссия в ответ на секторальные санкции ЕС заявила о выходе из «Восточного партнерства» — инициативы, охватывающей также Армению, Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Партнерство для белорусской стороны облегчало визовый режим с Евросоюзом.