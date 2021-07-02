Белоруссия полностью перекрывает границу с Украиной

Белоруссия собирается перекрыть границу с Украиной. Соответствующее поручение  дал президент страны Александр Лукашенко.

Выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости, он заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной. Якобы с территории последней поступает «огромное количество оружия», пишет Росбалт.

По словам президента, в страну смогут въехать только мирные граждане. «Всех остальных в плен брать не будем», — добавил он.

В свою очередь ранее украинские депутаты предложили правительству страны прекратить любые отношения с Белоруссией, за исключением контактов по беженцам и политическим заключенным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2021, 01:13
    Гость: Мнение

    Народ Белоруссии сам разберется как им жить без всяких "советников" они выбирают достойную жизнь а не быть холопами у ЕС.

  3. 02.07.2021, 23:36
    Гость: погонщик ослов и хохлов.

    "стать частью европейской дома"
    ----------------
    зачетный жупел... такой же как "коренные интересы рабочего класса", "преимущества социализма", "закрома родины"...
    Новою морковку вам подвесили.

  4. 02.07.2021, 22:22
    Гость: охотник за бакланами

    Был шанс у Беларусии стать частью европейской дома, теперь у Беларусии одна дорога, быть васалами у Москвы, на правах Псковщины.
    Мои соболезнование белорускому народу.

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