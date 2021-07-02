Белоруссия полностью перекрывает границу с Украиной
Белоруссия собирается перекрыть границу с Украиной. Соответствующее поручение дал президент страны Александр Лукашенко.
Выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости, он заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной. Якобы с территории последней поступает «огромное количество оружия», пишет Росбалт.
По словам президента, в страну смогут въехать только мирные граждане. «Всех остальных в плен брать не будем», — добавил он.
В свою очередь ранее украинские депутаты предложили правительству страны прекратить любые отношения с Белоруссией, за исключением контактов по беженцам и политическим заключенным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Народ Белоруссии сам разберется как им жить без всяких "советников" они выбирают достойную жизнь а не быть холопами у ЕС.
Так вот ты какой, троянский конь?))
"стать частью европейской дома"
----------------
зачетный жупел... такой же как "коренные интересы рабочего класса", "преимущества социализма", "закрома родины"...
Новою морковку вам подвесили.
Был шанс у Беларусии стать частью европейской дома, теперь у Беларусии одна дорога, быть васалами у Москвы, на правах Псковщины.
Мои соболезнование белорускому народу.
Хорошо,а Крым признавать будет?