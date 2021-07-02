Белоруссия полностью перекрывает границу с Украиной

20:17 2.07.2021

Белоруссия собирается перекрыть границу с Украиной. Соответствующее поручение дал президент страны Александр Лукашенко.

Выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости, он заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной. Якобы с территории последней поступает «огромное количество оружия», пишет Росбалт.

По словам президента, в страну смогут въехать только мирные граждане. «Всех остальных в плен брать не будем», — добавил он.

В свою очередь ранее украинские депутаты предложили правительству страны прекратить любые отношения с Белоруссией, за исключением контактов по беженцам и политическим заключенным.