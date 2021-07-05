Названы страны-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

08:45 5.07.2021

Объединенные Арабские Эмираты стали лидерами по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, в ОАЭ было сделано 15,5 миллиона прививок, что достаточно для защиты 72,3 процента жителей страны. Тем самым ОАЭ обогнали по данному показателю Сейшельские острова, где использовали 138 тысяч доз вакцин, которых должно было хватить для 71,7 процента населения.

На третьем месте рейтинга по вакцинации оказался Бахрейн, где были вакцинированы 69,7% населения с использованием 2,07 миллиона доз вакцин.

В пятерке лидеров также оказались Мальта (683 тысячи доз, 69,1 процента вакцинированных) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз, 68,9 процента вакцинированых).

Всего в мире уже использовано 3,19 млрд доз вакцины в общей сложности в 180 странах мира. По данным агентства, в России использовано 38 млн доз вакцины, которых должно хватить для 12,9% населения страны.