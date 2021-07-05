Названы страны-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса
Объединенные Арабские Эмираты стали лидерами по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечает агентство, в ОАЭ было сделано 15,5 миллиона прививок, что достаточно для защиты 72,3 процента жителей страны. Тем самым ОАЭ обогнали по данному показателю Сейшельские острова, где использовали 138 тысяч доз вакцин, которых должно было хватить для 71,7 процента населения.
На третьем месте рейтинга по вакцинации оказался Бахрейн, где были вакцинированы 69,7% населения с использованием 2,07 миллиона доз вакцин.
В пятерке лидеров также оказались Мальта (683 тысячи доз, 69,1 процента вакцинированных) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз, 68,9 процента вакцинированых).
Всего в мире уже использовано 3,19 млрд доз вакцины в общей сложности в 180 странах мира. По данным агентства, в России использовано 38 млн доз вакцины, которых должно хватить для 12,9% населения страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кстати статистика явно Искажена, как обычно.
вот недавно кричали чтo израиль самый уколотый в мире.
оказалось что уколоты только 51% - Одним уколом.
после того как пошли побочные еффекты - евреи отказались колоться наотрез и с марта прирост уколотых дураков не более 2%!!
деlо дошло до того, что израиль сейчас вынужден будет выбросить 2млн млн доз уколов фаизер - истекает срок годности.
сионисты попытались сбросить эти дозы палестинцам - те Отказались Наотрез.
вроде как британские ивреи из английского правительства пришли на помощь своей метрополии - забирают просроченный яд франкештейна в британию. что бы обратно отдать Свежий.
так они все время делают - нельзя же допускать что бы у израиля были потери, в самом деле..
а бритишей можно колоть и просроченными ядами - результат ведь будет тот-же..
опять этот Врун туфту гонит..
на сейшелах 100% я "вакцинация" - Принудительные уколы по Приказу Государства для ВСЕХ.
до уколов не было но одного случая Говида..
Почитал про Сейшелы. Действительно, есть небольшая вспышка, и это после частичной вакцинации. Но умерших мало.
А, кроме того, вот цитата из той же статьи:
"из тех, кто нуждался, в госпитализации, 80 процентов составляли люди, которые не были вакцинированы, у большинства из них имелись другие заболевания"
Так что и так, и не так...щительней надо.. :)
Почитайте про Сейшельские острова - все у них было хорошо и никто там отродясь никаким грипом/ОРВИ не болел - это же тропики, море, солнце, фрукты круглый год... Даже в разгар корона-истрики в СМИ зимой этого года практически было там ноль официальных больных. Пока их марионеточное правительство (такое же как в РФ) не продало страну большой фарме: ковидная мафия начала начала всех там массово пугать и "прививать" непонятной жижей и только после этого в стране у людей стали появляться странные симптомы ОРВИ с температурой и сейчас они, после того как там практически всех ширнули, опережают весь мир по темпам прироста людей в тяжелом состоянии.
фарма-мафия млрд бабок делает на непонятной жидкости, шприцах, тампонах, резиновых перчатках, масках, на сухом льду, контейнерах, на склянках, на пробках на склянки.......и т.д.