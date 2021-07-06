Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста
Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента
Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о резолюции, которая касается оценок действий РФ относительно Украины и Крыма.
«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем»,— сказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. После этого он покинул зал заседания.
Как объяснил Толстой, ассамблея нарушила правила, согласно которым решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не только парламентариев, присутствующих в зале, пишет «Коммерсант».
От участия в заседании в режиме видео-конференц-связи отказался также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции»,— заявил он.
По его словам, на обсуждение в последний момент были вынесены две резолюции. Одна из них касалась Белоруссии, а другая, предложенная украинской делегацией, «носила явно антироссийский характер». Джабаров добавил, что документы были приняты большинством голосов в зале, при этом никаких дискуссий по ним не проводилось.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно пора не ходить на эти тусовки.
Вот,Толстой лучше бы написал продолжение
Анны Карениной,чем валандаться среди этих окурков
...профессор, гораздо эффективнее было бы поджарить ассамблею как несогласных в Доме Профсоюзов. Как Вам кажется?
«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, то надо провести фейковый опрос, как в Крыму!», – сказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. После этого он покинул зал заседания.
Наоборот, приди всего один человек, и он сможет принять любое решение. Кривая у Вас логика.
там вообще делали? Тратили государственные деньги?