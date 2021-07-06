Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста

22:51 6.07.2021

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о резолюции, которая касается оценок действий РФ относительно Украины и Крыма.

«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем»,— сказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. После этого он покинул зал заседания.

Как объяснил Толстой, ассамблея нарушила правила, согласно которым решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не только парламентариев, присутствующих в зале, пишет «Коммерсант».

От участия в заседании в режиме видео-конференц-связи отказался также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции»,— заявил он.

По его словам, на обсуждение в последний момент были вынесены две резолюции. Одна из них касалась Белоруссии, а другая, предложенная украинской делегацией, «носила явно антироссийский характер». Джабаров добавил, что документы были приняты большинством голосов в зале, при этом никаких дискуссий по ним не проводилось.