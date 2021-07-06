Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

08:45 6.07.2021

В компании Amazon сменился главный исполнительный директор, Джефф Безос покинул свой пост, сообщает BBC.

Как отмечается в сообщении, пост Безоса занял Энди Джесси, ранее возглавлявший облачный сервис Amazon Web Services. Безос остается исполнительным председателем совета директоров. Он сконцентрируется на разработке новых продуктов Amazon, а также на других проектах, включая благотворительный фонд Day 1 Fund и аэрокосмическую Blue Origin.

Ранее Безос, анонсируя изменения в руководстве компании, объяснил выбор даты: ровно 27 лет назад 5 июля была зарегистрирована компания Amazon.

В начале июня Безос объявил, что 20 июля вместе со своим братом отправится в космос на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Еще одно место на полет с Безосом было продано на аукционе за $28 млн.