Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Джефф Безос

В компании Amazon сменился главный исполнительный директор, Джефф Безос покинул свой пост, сообщает BBC

Как отмечается в сообщении, пост Безоса занял Энди Джесси, ранее возглавлявший облачный сервис Amazon Web Services. Безос остается исполнительным председателем совета директоров. Он сконцентрируется на разработке новых продуктов Amazon, а также на других проектах, включая благотворительный фонд  Day 1 Fund и аэрокосмическую Blue Origin.

Ранее Безос, анонсируя изменения в руководстве компании, объяснил выбор даты: ровно 27 лет назад 5 июля была зарегистрирована компания Amazon.

В начале июня Безос объявил, что 20 июля вместе со своим братом отправится в космос на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Еще одно место на полет с Безосом было продано на аукционе за $28 млн.

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