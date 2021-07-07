Таджикистан попросил ОДКБ помочь в укреплении границ с Афганистаном

21:35 7.07.2021

Постоянный представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов в ходе выступления на заседании постоянного совета организации заявил, что его страна рассчитывает на помощь в защите границы с соседним Афганистаном.

Султонов напомнил о существовании договора 2013 года об укреплении таджикско-афганской границы. «Хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», — приводит его слова РБК.

Представитель Таджикистана также рассказал о том, что происходит в соседнем Афганистане после вывода оттуда основных сил международной коалиции. По его словам, с 21 июня в районе границы шли бои правительственной армии Афганистана с боевиками движения «Талибан» (организация признана в России террористической и запрещена). На этой неделе экстремистам удалось занять села на территории приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. В результате талибы теперь контролируют участок границы протяженностью более 900 км (всего протяженность границы составляет около 1340 км).

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия будет использовать возможности своей военной базы для того, чтобы не допустить каких-либо «агрессивных поползновений» в отношении союзников.

В Таджикистане расквартирована 201-я российская военная база. Она располагается в городах Душанбе и Бохтар. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, зенитные ракетные подразделения, а также авиагруппа.