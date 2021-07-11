ЕС направит в Литву вертолеты для контроля границы с Белоруссией

09:52 11.07.2021

Европейское агентстве охраны границ и береговой линии Frontex направит в Литву вертолеты для усиления контроля на границе с Белоруссией из-а наплыва нелегальных мигрантов. Об этом в Twitter сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

Науседа сообщил, что обсудил с главой Frontex Фабрисом Леггери вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Они договорились, что ЕС также направит в страну дополнительных вооруженные патрули, переводчиков и специалистов по работе с мигрантами, пишет РБК.

Frontex заявило, что со следующей недели более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе. Агентство также предоставит Литве экспертов, которые помогут при сборе данных о ее незаконных пересечениях.

По данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Белоруссией было задержано 1577 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим ЧП.

Количество людей, пытающихся незаконно пересечь границу с территории Белоруссии, выросло в почти в 20 раз за последние месяцы. Это произошло после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.