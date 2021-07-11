ЕС направит в Литву вертолеты для контроля границы с Белоруссией

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Европейское агентстве охраны границ и береговой линии Frontex направит в Литву вертолеты для усиления контроля на границе с Белоруссией из-а наплыва нелегальных мигрантов. Об этом в Twitter сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

Науседа сообщил, что обсудил с главой Frontex Фабрисом Леггери вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Они договорились, что ЕС также направит в страну дополнительных вооруженные патрули, переводчиков и специалистов по работе с мигрантами, пишет РБК.

Frontex заявило, что со следующей недели более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе. Агентство также предоставит Литве экспертов, которые помогут при сборе данных о ее незаконных пересечениях.

По данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Белоруссией было задержано 1577 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим ЧП.

Количество людей, пытающихся незаконно пересечь границу с территории Белоруссии, выросло в почти в 20 раз за последние месяцы. Это произошло после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2021, 17:44
    Гость: Очень просто

    Лукашенко сделал безвизовым въезд в Белоруссию для 150 стран, еще три года назад. Лети-не хочу.

  2. 11.07.2021, 16:32
    Гость: 2021

    Зачем так усложнять зачем нужна эта Украина а потом куда. Проще из РФ в Белоруссию въезд пока свободный а далее в Литву и дальше в ЕС.

  3. 11.07.2021, 15:50
    Гость: сергей

    Можно ёрничать,но похоже ,что очень скоро таджиков и других ребят из Афгана в России значитольно прибавится .

  4. 11.07.2021, 15:37
    Гость: Алесь

    Прибалты, действительно внутри себя, знатное зверьё. Не зря Берлин и Курземский котёл защищали именно вафен СС Латвии.

  5. 11.07.2021, 14:16
    Гость: gvozd

    кто то Верит в эти россказни либералов-социалистов?
    то есть еврокомиссия и ЕвроСоциалисты Завозят Миллионами негров и азиатов, буквально Террористов "игил".. так что это даже спровоцировало брекзит - но вот "решили бороться" с незаконной "иммиграцией"?
    кстати Нелегальное пересечение границы - НЕ иммиграция..
    это уголовное преступление.
    Социалисты переименовали нелегалов в "иммигрантов", что бы замаскировать чем Социалисты занимаются в италии, скандинавии, германии, франции и тд..

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