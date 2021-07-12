Партия президента Санду получит большинство в парламенте Молдавии

07:41 12.07.2021

Партия, поддерживающая действующего президента Молдавии Майю Санду, "Действие и солидарность" (PAS) получает большинство в новом парламенте республики. Об этом свидетельствуют предварительные результаты состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборов, сообщет "Интерфакс".

Согласно данным ЦИК по итогам обработки более 97% бюллетеней, PAS получает около 50% голосов избирателей. За ней следует "Блок коммунистов и социалистов" (30%) и партия "Шор" (6%). Остальные партии не преодолевают порог в 5% голосов, необходимый для прохождения в парламент.

Таким образом, по предварительным подсчетам, PAS получит парламентское большинство - более 51 мандата из 101.

В досрочных выборах в парламент Молдавии приняло участие чуть менее полутора миллионов избирателей, что составляет более 48% избирателей. За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.