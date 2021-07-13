Власти накажут оскорбивших британских футболистов пользователей Сети

09:40 13.07.2021

Власти Великобритании решили показательно наказать тех, кто опубликовал расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии после финала Евро-2020.

Как пишет газета The Times, правительство потребовало от руководства крупных соцсетей передать данные означенных пользователей, выразив желание добиться "реальных последствий для людей, которые пишут подобные оскорбления".

Власти Великобритании отметили, что соцсети должны передавать подобные данные более своевременно, чтобы "помочь решить эту проблему". К расследованию оскорбительных высказываний подключилась лондонская полиция.

Темнокожие игроки сборной Великобритании стали объектами травли в интернете после того, как неудачно побили пенальти в финальном матче, что привело к поражению команды. Премьер-министр страны Борис Джонсон осудил расистские нападки на спортсменов, отметив, что футболисты достойны похвал, а тем, кто опубликовал оскорбления "должно быть стыдно".