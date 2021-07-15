Глава ДНР Пушилин решил вступить в «Единую Россию»
Во время пресс-конференции по итогам форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что собирается подать заявление на вступление в партию «Единая Россия» (в рамках форума была открыта площадка для записи в ряды партии).
«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду», - ответил Пушилин на вопрос корресподента Донецкого агентства новостей о том, будет ли он вступать в ряды «Единой России».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тех, кто поддерживал такие идеи, ликвидировали в первую очередь. Кто это сделал? Скорее всего, СБУ.
Путин тоже был коммунистом, как Чубайс, как Ельцин, как Гайдар. Это у них эволюционный процесс. Всё, как в природе. На баррикады звать лучше коммунистом, а обогащаться по крупному в самые сжатые сроки лучше в едим Россию.
Не самое умное заявление. Состояние милиции у них какое? "Байрактары" закупили?
Также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, - видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те!
не в ЕдРе?