Глава ДНР Пушилин решил вступить в «Единую Россию»

21:34 15.07.2021

Во время пресс-конференции по итогам форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что собирается подать заявление на вступление в партию «Единая Россия» (в рамках форума была открыта площадка для записи в ряды партии).

«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду», - ответил Пушилин на вопрос корресподента Донецкого агентства новостей о том, будет ли он вступать в ряды «Единой России».