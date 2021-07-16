На Эйфелеву башню будут пускать только по санитарным паспортам

Эйфелева башня вновь откроется для туристов спустя 8 месяцев простоя. Как сообщают местные СМИ, доступ на башню будет открыт с 16 июля. 

До 20 июля туда будут пускать всех туристов, а с 21 июля исключительно по санитарным пропускам, куда заносятся данные о прививках или пцр-тестировании. Таким образом объект будет работать под вывеской COVID-free.

"Мы рады сообщить, что Эйфелева башня откроется 16 июля… С 21 июля все посетители старше 18 лет должны предъявить европейские COVID-сертификаты", - сообщили смотрители объекта. 

Посетители смогут подняться на башню после полудня. Все люди старше 11 лет должны будут носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Численность посетителей ограничена на 50%.

В последние три недели руководство башни проверяло лифты на безопасность, тестируя их без пассажиров.

Предполагается, что подобные правила в ближайшее время станут нормой для достопримечательностей Франции. 

Доступ на Эйфелеву башню был закрыт в октябре 2020 года из-за пандемии. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.07.2021, 11:33
    Гость: gvozd

    во франции после обьявления Планов шестерки ротшильдов макрона ввести Говид паспорта - начались Беспорядки.
    Люди Вышли на улицы..

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