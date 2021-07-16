В Германии из-за наводнений пропали без вести более тысячи человек

08:34 16.07.2021

На западе Германии в результате наводнений пропали без вести более 1000 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным властей округа Арвайлер, пропавшими считаются около 1,3 тыс человек, погибшими числются не менее 58 человек. Только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер проводилось более тысячи спасательных операций.

"Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна", - отмечают власти.

С начала недели в Германии продолжаются дожди, вызванные циклоном "Бернд", больше всего от стихии пострадали западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов и затапливают улицы.

К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.

В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.

Как отмечают власти Германии, окончательный масштаб трагедии на западе страны станет понятен после того, как стихия угомонится.