В Германии из-за наводнений пропали без вести более тысячи человек
На западе Германии в результате наводнений пропали без вести более 1000 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
По данным властей округа Арвайлер, пропавшими считаются около 1,3 тыс человек, погибшими числются не менее 58 человек. Только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер проводилось более тысячи спасательных операций.
"Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна", - отмечают власти.
С начала недели в Германии продолжаются дожди, вызванные циклоном "Бернд", больше всего от стихии пострадали западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов и затапливают улицы.
К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.
В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.
Как отмечают власти Германии, окончательный масштаб трагедии на западе страны станет понятен после того, как стихия угомонится.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Странные мы люди. Иногда вроде разумные, а так....шалтай-болтай по жизни несёмся. Экстремальная ситуация редко случается, да ещё в таком вот виде у человека. Раз или два в жизни. И естественно он шокирован и инстинкт самосохранения в нём кипит и мешает поступать правильно. Почему пропал без вести в воде? Утонул, не умел плавать и так далее. Чаще всего с ним всё в полном порядке. Просто он прыгнул в воду или поплыл не думая, что телефон в заднем кармане надо завернуть в целлофановый пакетик, который, ну мало ли что, должен быть всегда при нём. Вот кто из вас такой имеет? Просто же всё. Я на нефтяной платформе в Северном море сижу. Но пакетик имею. И когда бурил Западную нашу Сибирь, и Северо-Восток, тоже имел такие пакетики. Но не для телефона, тогда этого ещё не было. Чтобы документы потом не восстанавливать, случись реку вплавь махнуть. Или там на вездеходе провалимся в болото и что...потом бегать надо по этим инстанциям как савраска.
Так что найдутся почти все, время спустя. Тут ведь загвоздка ещё в том, что иногда (чаще всего) люди чужих номеров не помнят. А зачем, есть ведь в телефоне. А вот телефона нет и позвонить даже с чужого родным - проблема.
Ох уж эти СМИ. Лишь бы рядом с жаренным петухом на перегонки побегать!!!!!
На 10 утра сегодня в Германии 80 погибших. А фрау Меркель в США мантию примеряет. Это как так? Совсем о Германии не думает? За Украину печётся. чтобы транзит газа через Украину был. Какая Украина, у тебя Родина тонет! Домой быстрей возвращайся!