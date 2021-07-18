На украинских пограничников на границе с Россией напали сотрудники СБУ
На пограничников на участке границы с Россией в Сумской области напали двое сотрудников спецслужбы. Их отстранили от работы на время досудебного расследования.
"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно должностей и фамилий",— цитирует заявление Службы безопасности Украины "Коммерсант".
Нападение произошло в ночь на 18 июля в Краснопольском районе Сумской области Украины (граничит с Курской и Белгородской областью России). Трое человек избили двух пограничников, забрали их оружие и скрылись. У них самих не было оружия.
Пострадавшие получили повреждения средней тяжести и чувствуют себя "более-менее нормально", сообщил представитель Госпогранслужбы. Пограничники утверждают, что нападение было совершено с территории Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эй, а где же здесь макет "украинского" истребителя 5-го поколения? Вы ж на соседней ветке потешались над российским. Ваш то где, самки тупой собаки?
Министерство культуры Украины выделило 12 млн 800 тыс. гривен на мультфильм «Кузюк». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Анимационный фильм посвящен отхождению газов у детей, главным героем 24-серийного проекта является мягкая игрушка.
Мультик о том как пердят дети. А вы тут про наркомов из СБУ. Ну, обдолбались маленько хлопци. Всяко бывает. Это ж Украина. Страна чудес.
Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ.
Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. На ТЭЦ и на ТЭС не работает более 20 энергоблоков, сообщает «Страна.ua».
Экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко заявил изданию, что «Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии.
Вот же ж гадство. Опять москалей просить пришлось.
Это все, что надо знать об украинском бардаке.
СБУ - это не хала-бала. Это крутые бандиты. Ой, то есть крутые спецы. Недавно самому Шойгу повестку выписали. Шоб у Мариуполь прибыл. Только не знали как доставить.