На украинских пограничников на границе с Россией напали сотрудники СБУ

22:43 18.07.2021

На пограничников на участке границы с Россией в Сумской области напали двое сотрудников спецслужбы. Их отстранили от работы на время досудебного расследования.

"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно должностей и фамилий",— цитирует заявление Службы безопасности Украины "Коммерсант".

Нападение произошло в ночь на 18 июля в Краснопольском районе Сумской области Украины (граничит с Курской и Белгородской областью России). Трое человек избили двух пограничников, забрали их оружие и скрылись. У них самих не было оружия.

Пострадавшие получили повреждения средней тяжести и чувствуют себя "более-менее нормально", сообщил представитель Госпогранслужбы. Пограничники утверждают, что нападение было совершено с территории Украины.