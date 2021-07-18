На украинских пограничников на границе с Россией напали сотрудники СБУ

На пограничников на участке границы с Россией в Сумской области напали двое сотрудников спецслужбы. Их отстранили от работы на время досудебного расследования.

"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно должностей и фамилий",— цитирует заявление Службы безопасности Украины "Коммерсант".

Нападение произошло в ночь на 18 июля в Краснопольском районе Сумской области Украины (граничит с Курской и Белгородской областью России). Трое человек избили двух пограничников, забрали их оружие и скрылись. У них самих не было оружия.

Пострадавшие получили повреждения средней тяжести и чувствуют себя "более-менее нормально", сообщил представитель Госпогранслужбы. Пограничники утверждают, что нападение было совершено с территории Украины. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.07.2021, 06:21
    Гость: Старый

    Эй, а где же здесь макет "украинского" истребителя 5-го поколения? Вы ж на соседней ветке потешались над российским. Ваш то где, самки тупой собаки?

  2. 19.07.2021, 04:52
    Гость: Ну, на Украине всякое может случиться.

    Министерство культуры Украины выделило 12 млн 800 тыс. гривен на мультфильм «Кузюк». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Анимационный фильм посвящен отхождению газов у детей, главным героем 24-серийного проекта является мягкая игрушка.
    Мультик о том как пердят дети. А вы тут про наркомов из СБУ. Ну, обдолбались маленько хлопци. Всяко бывает. Это ж Украина. Страна чудес.

  3. 19.07.2021, 04:38
    Гость: И в самый интересный момент погас свет

    Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ.
    Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. На ТЭЦ и на ТЭС не работает более 20 энергоблоков, сообщает «Страна.ua».
    Экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко заявил изданию, что «Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии.
    Вот же ж гадство. Опять москалей просить пришлось.

  5. 19.07.2021, 04:09
    Гость: Громко зевая

    СБУ - это не хала-бала. Это крутые бандиты. Ой, то есть крутые спецы. Недавно самому Шойгу повестку выписали. Шоб у Мариуполь прибыл. Только не знали как доставить.

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