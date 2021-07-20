Жертвами теракта в Багдаде стали 30 человек

09:09 20.07.2021

Тридцать человек погибли, 60 получили ранения разной степени тяжести в результате теракта на рынке в пригороде Багдада, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Взрывное устройство в поясе смертницы сработало на рынке в Садр-Сити вечером в минувший понедельник, 19 июля. Отмечается, что теракт был осуществлен в момент, когда на рынке находилось много посетителей, пришедших за продуктами накануне одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими сообщил о начале расследования инцидента и дал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-эс-Садр.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Это уже второй за год взрыв на рынке в густонаселенном районе. Первый теракт произошел в апреле, тогда в результате взрыва заминированного автомобиля также в Садр-Сити погибли четыре человека.