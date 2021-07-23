Лукашенко передал часть полномочий правительству и местным властям

00:25 23.07.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти.

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", - цитирует сообщение президентской пресс-службы ТАСС.

В декрете также указано, что, если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц, функции по согласованию передаются "облисполкомам и Минскому горисполкому".