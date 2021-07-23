Лукашенко передал часть полномочий правительству и местным властям

© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти.

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", - цитирует сообщение президентской пресс-службы ТАСС.

В декрете также указано, что, если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц, функции по согласованию передаются "облисполкомам и Минскому горисполкому".

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.07.2021, 06:25
    Гость: Всё правильно, Батька!

    Пусть местные власти отвечают за разоренные тобой предприятия. Коровник не забудь передать в родном совхозе, с пьяными доярками и коровами по брюхо в навозе. Ценный актив.

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