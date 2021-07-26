На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса
Киев должен рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, пишет РИА Новости.
Грымчак заявил, что, конечно, было бы хорошо, чтобы возвращение Донбасса произошло "политико-дипломатическим путем", однако "армию необходимо готовить к возможному применению оружия.
Он добавил, что участие россиян, проживающих на территории Донбасса, в осенних выборах в Госдуму РФ, свидетельствует о планах Москвы по присоединению этих территорий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах, которые пройдут 17-19 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крым от захватчиков надо освобождать по-сталински, чтоб земля горела под ногами оккупантов!
"На Украине"(в Украине) могут призывать к чемк угодно, лишь бы потешить местных и к...ских дебилов.
Гм... А когда же России будет не до Украины? С каждым годом Россия только крепнет, становится сильнее! Даже не в простом 2020, ковидном году, при падении цен на нефть почти до нуля, в России было построено 300 школ, 800 детских садов, 135 спортивных сооружений, 50 инфекционных больниц и масса других, инфраструктурных, научных, военных, промышленных, С\Х объектов. Россия увеличила свой ЗВР и Резервный фонд страны.
Таки почему нет , Украина это может экономически себе позволить. Например украинец может купить на свою среднюю зарплату 400 литров бензина, в отличие от среднестатистического россиянина, который не может. Так Вы сами - то где бы предпочли жить? Только врать самому себе не надо.
испуг проходил