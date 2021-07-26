На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

12:05 26.07.2021

Киев должен рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, пишет РИА Новости.

Грымчак заявил, что, конечно, было бы хорошо, чтобы возвращение Донбасса произошло "политико-дипломатическим путем", однако "армию необходимо готовить к возможному применению оружия.

Он добавил, что участие россиян, проживающих на территории Донбасса, в осенних выборах в Госдуму РФ, свидетельствует о планах Москвы по присоединению этих территорий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах, которые пройдут 17-19 сентября.