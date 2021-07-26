На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

Киев должен рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, пишет РИА Новости.

Грымчак заявил, что, конечно, было бы хорошо, чтобы возвращение Донбасса произошло "политико-дипломатическим путем", однако "армию необходимо готовить к возможному применению оружия.

Он добавил, что участие россиян, проживающих на территории Донбасса, в осенних выборах в Госдуму РФ, свидетельствует о планах Москвы по присоединению этих территорий. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах, которые пройдут 17-19 сентября.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.07.2021, 16:44
    Гость: профессор Преображенский

    Крым от захватчиков надо освобождать по-сталински, чтоб земля горела под ногами оккупантов!

  2. 26.07.2021, 16:35
    Гость: со стороны

    "На Украине"(в Украине) могут призывать к чемк угодно, лишь бы потешить местных и к...ских дебилов.

  3. 26.07.2021, 16:31
    Гость: Виктор

    Гм... А когда же России будет не до Украины? С каждым годом Россия только крепнет, становится сильнее! Даже не в простом 2020, ковидном году, при падении цен на нефть почти до нуля, в России было построено 300 школ, 800 детских садов, 135 спортивных сооружений, 50 инфекционных больниц и масса других, инфраструктурных, научных, военных, промышленных, С\Х объектов. Россия увеличила свой ЗВР и Резервный фонд страны.

  4. 26.07.2021, 16:17
    Гость: Кургинянянен.

    Таки почему нет , Украина это может экономически себе позволить. Например украинец может купить на свою среднюю зарплату 400 литров бензина, в отличие от среднестатистического россиянина, который не может. Так Вы сами - то где бы предпочли жить? Только врать самому себе не надо.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Как обеспечить международное признание возвращения Крыма в Россию
«Вакцинация препаратами, сделанными наспех, без ознакомления граждан с результатами испытаний – по правилам Нюрнбергского кодекса не может осуществляться»
Путин и министры мечтают вместе
На авиасалоне МАКС-2021 представлен новый истребитель ОКБ «Сухой»
Избранное
«Би-2», 6 июня, сцену СКК «Оренбуржье»
Аркатов: версия с «отравлением» Навального выгодна западным спецслужбам для попыток дестабилизации РФ
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют
«Дерусификация как процесс выдавливания русских с определённых территорий идёт и внутри РФ»
«Спасение Америки с точки зрения самих американцев»
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
«Британская корона: право на "расизм" как обязанность перед нацией. Королевская семья в Англии – не частная семья, а символ страны»
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев
Властью облеченный, но не просвещенный: как чиновники добивают науку в России
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
Что стоит за демаршем Лаврова?