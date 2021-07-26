Президент Туниса отправил в отставку премьера страны
Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши и заморозил работу парламента, пишет "Интерфакс".
Кроме того, глава государства лишил депутатов неприкосновенности. По словам президента, согласно конституции страны, президент не может распустить парламент, но в случае "неминуемой опасности" имеет право на время остановить его деятельность.
В связи с этим, глава государства запретил спикеру, а также 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны. Премьер покинул правительственную резиденцию и его увезли в неизвестном направлении.
Решение об отставке премьера было принято после прошедших 25 июля в Тунисе акций протеста против работы правительства. В частности митингующие выражали недовольство тем, как решается в стране проблема с распространением коронавирусной инфекции.
Как отмечают местные СМИ, данный шаг также является продолжением политического противостояния между президентом и самой влиятельной политической силой страны - умеренной исламистской партией "Ан-Нахда". Представитель данной партии, спикер парламента Аль-Ганнуши, охарактеризовал действия президента как "переворот".
Временным главой министерства внутренних дел страны назначен руководитель президентской гвардии Халед Яхьауи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как же так?
что сейчас нам россиянам делать? Куда бежать за дешевой морковкой , картошкой и достойными пенсиями ?? Отправили кого в Тунисе или послали, нам то что за дело? Зато у нас пятая колонна цветет и размножается, коррупция цветет и пахнет, чиновников тьма тьмущая , больше чем во всем СССР......Народ сыт, здоров и счастлив. Одни только нищие "спербанки" и газпромы которым нужно помочь финансово.
давайте про тунис.