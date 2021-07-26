Президент Туниса отправил в отставку премьера страны

Тунис

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши и заморозил работу парламента, пишет "Интерфакс".

Кроме того, глава государства лишил депутатов неприкосновенности. По словам президента, согласно конституции страны, президент не может распустить парламент, но в случае "неминуемой опасности" имеет право на время остановить его деятельность. 

В связи с этим, глава государства запретил спикеру, а также 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны. Премьер покинул правительственную резиденцию и его увезли в неизвестном направлении. 

Решение об отставке премьера было принято после прошедших 25 июля в Тунисе акций протеста против работы правительства. В частности митингующие выражали недовольство тем, как решается в стране проблема с распространением коронавирусной инфекции. 

Как отмечают местные СМИ, данный шаг также является продолжением политического противостояния между президентом и самой влиятельной политической силой страны - умеренной исламистской партией "Ан-Нахда". Представитель данной партии, спикер парламента Аль-Ганнуши, охарактеризовал действия президента как "переворот".

Временным главой министерства внутренних дел страны назначен руководитель президентской гвардии Халед Яхьауи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.07.2021, 10:16
    Гость: Ну

    что сейчас нам россиянам делать? Куда бежать за дешевой морковкой , картошкой и достойными пенсиями ?? Отправили кого в Тунисе или послали, нам то что за дело? Зато у нас пятая колонна цветет и размножается, коррупция цветет и пахнет, чиновников тьма тьмущая , больше чем во всем СССР......Народ сыт, здоров и счастлив. Одни только нищие "спербанки" и газпромы которым нужно помочь финансово.

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