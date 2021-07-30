Директор ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом находятся под угрозой

17:55 30.07.2021

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом утрачены или находятся под угрозой.

«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», - цитирует слова Гебрейесуса ТАСС.

Он считает, что рост связан с увеличением мобильности и контактов, а также с ненадлежащим применением социальных мер и мер в сфере здравоохранения.

«То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку», - считает Гебрейесус.