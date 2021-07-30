Директор ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом находятся под угрозой

Тедрос Гебрейесус

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом утрачены или находятся под угрозой.

«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», - цитирует слова Гебрейесуса ТАСС.

Он считает, что рост связан с увеличением мобильности и контактов, а также с ненадлежащим применением социальных мер и мер в сфере здравоохранения.

«То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку», - считает Гебрейесус.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2021, 23:25
    Гость: gvozd

    тем временем..
    в исландии где принудитеьно уколоты генной бурдой около 70% людей, госчиновник министерства "здравохранения" заявил что локдауны Будут продолжаться 15 лет..
    в сша бабайден обьявил о Принудительных генных уколах для госслужащих.
    потому был всплеск активности этих Психопатов в рф - указание из сша.

  2. 30.07.2021, 21:45
    Гость: Старый

    Не волнует пока пара боеголовок не окажется под контролем реальных антиглобалистов...

  4. 30.07.2021, 20:26
    Гость: МП

    ВОЗ-коррупированная и мошенническая организация.
    Не я сказал,Трамп.
    Когда запретил её финансировать.

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