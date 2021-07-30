Директор ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом находятся под угрозой
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом утрачены или находятся под угрозой.
«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», - цитирует слова Гебрейесуса ТАСС.
Он считает, что рост связан с увеличением мобильности и контактов, а также с ненадлежащим применением социальных мер и мер в сфере здравоохранения.
«То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку», - считает Гебрейесус.
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тем временем..
в исландии где принудитеьно уколоты генной бурдой около 70% людей, госчиновник министерства "здравохранения" заявил что локдауны Будут продолжаться 15 лет..
в сша бабайден обьявил о Принудительных генных уколах для госслужащих.
потому был всплеск активности этих Психопатов в рф - указание из сша.
Не волнует пока пара боеголовок не окажется под контролем реальных антиглобалистов...
Видимо, за это и поплатился.
ВОЗ-коррупированная и мошенническая организация.
Не я сказал,Трамп.
Когда запретил её финансировать.
С какой пальмы спустился "директор" на брифинг?