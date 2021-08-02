Экс-президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек на допрос

13:43 2.08.2021

Первый президент Киргизии Аскар Акаев прибыл в Бишкек. Оттуда он сбежал в 2005 году во время так называемой «тюльпановой революции».

По информации издания 24 kg, которое ссылается на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, Акаев доставлен в здание спецслужбы. Там «с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела».

Отмечается, что Акаев прибыл в Бишкек самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом.

Ранее Акаева объявили в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Помимо него, в розыск в начале июля был объявлен экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев. Фигурантами дела также стали бывшие премьер-министры Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, брат экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова, бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева — Максим Бакиев.

Акаев занимал пост главы государства с 1990 года. Не только он, но и бывшие чиновники были привлечены к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений и при реструктуризации, напомнили в ГКНБ.