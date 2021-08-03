В Киеве найден мертвым глава НКО «Белорусский дом на Украине»

11:21 3.08.2021

В городском парке Киева во вторник, 3 августа, было обнаружено тело пропашего накануне Виталия Шишова. 26-летний Шишов - гражданин Белоруссии, глава некоммерческой организации "Белорусский дом на Украине".

Полиция начала уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид, сообщает "Интерфакс". Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов.

Гражданина Белоруссии, главу "Белорусский дом на Украине" Виталия Шишова, который исчез накануне в Киеве, нашли мертвым во вторник в одном из парков недалеко от места его проживания, сообщает киевская полиция.

Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяты с места происшествия. В пресс-службе "Белорусского дома" рассказали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых глухарей (звонок, который сбрасывают сразу же после ответа на него), позже связь оборвалась.

Шишов исчез 2 августа во время пробежки. Его знакомые сообщали, что ранее за ним во время пробежек была замечена слежка.

"Белорусский дом на Украине" - общественная организация, которая занимается поддержкой граждан, вынужденных покинуть Белоруссию, помогает им с жильем и трудоустройством.