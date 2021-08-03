В Киеве найден мертвым глава НКО «Белорусский дом на Украине»

В городском парке Киева во вторник, 3 августа, было обнаружено тело пропашего накануне Виталия Шишова. 26-летний Шишов - гражданин Белоруссии, глава некоммерческой организации "Белорусский дом на Украине".

Полиция начала уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид, сообщает "Интерфакс". Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов.

Гражданина Белоруссии, главу "Белорусский дом на Украине" Виталия Шишова, который исчез накануне в Киеве, нашли мертвым во вторник в одном из парков недалеко от места его проживания, сообщает киевская полиция.

Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяты с места происшествия. В пресс-службе "Белорусского дома" рассказали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых глухарей (звонок, который сбрасывают сразу же после ответа на него), позже связь оборвалась.

Шишов исчез 2 августа во время пробежки. Его знакомые сообщали, что ранее за ним во время пробежек была замечена слежка. 

"Белорусский дом на Украине"  - общественная организация, которая занимается поддержкой граждан, вынужденных покинуть Белоруссию, помогает им с жильем и трудоустройством.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.08.2021, 19:25
    Гость: blog2038,.

    "Только какое это имеет отношение к теме статьи" - вы про марсоход или про Лукашенко?

  3. 03.08.2021, 18:58
    Гость: Alex203

    Не только показал, он ещё получил очередное звание и должен был давать показания на процессе. Но погиб при взрыве складов во Врабице.

  4. 03.08.2021, 18:38
    Гость: В.

    Вот и повод для путинской пропаганды, завуалировать тему убийства семьи, от вакцинации из Краснодара.
    Так путинский режим всегда делает , например когда нашли секретную тюрьму в Ленинградской области, с крематорием, эту тему тут-же завуалировали темой дворца начальника ГИБДД по Ставрополью.

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