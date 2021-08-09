Британские власти привлекут военных для доставки продуктов в супермаркеты
Власти Великобритании привлекут военных для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости в супермаркеты, сообщает The Daily Mail.
Ранее британские СМИ заявили об остром дефиците рабочей силы, что связано с оттоком из страны работников после Brexit и на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что подобной нехватки кадров в стране не отмечалось с 1997 года. Особенно остро вопрос нехватки работников стоит в транспортной, логистической областях, гостиничном бизнесе, производстве и строительстве.
Также в Великобритании наблюдается нехватка финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров. В конце июля, британская Ассоциация автотранспортных перевозчиков заявила о нехватке дальнобойщиков в стране. По данным ассоциации, речь идет о 90 тыс. человек, в том числе о 25 тыс. работников из стран Евросоюза.
По данным прессы, в ближайшие дни правительство должно сделать официальный запрос на помощь в транспортировке грузов. Военных планируется разместить в гостиницах.
Отмечается, что данные мероприятия проводятся в рамках операции Rescript, которую Министерство обороны страны запустило в марте 2020 года в качестве ответа на пандемию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Капитализм трещит по швам ?
Опять российские журналисты дурят публику и себя позорят, фотография то явно не английская. Во-первых в Англии цены указываются в фунтах стерлингов (£), а не в южноафриканских рендах (R), во-вторых, я ни в одном супермаркете не видел надписей SAVE (БЕЗОПАСНО), в-третьих, в глубине магазина - черная сотрудница, а в Англии таких в супермаркетах я ни разу не замечал, индусов и пакистанцев много, а вот черных нет, и в-четвертых, обстановка не Английская, больно все скученно, в Англии в супермаркетах более просторно и организовано. Думаю, фотография сделана в ЮАР, а выдают как Великобритания. Не научились еще врать, а в информационной войне это необходимо. Ссылка под фотографией "Фото с сайта Pixabay.com" а самим проверить терпения не хватило? Так где в действительности привлекают к логистике военных? Или статью уберите, или фотографию замените, не позорьтесь.
Просто глобалистский либеральный капитализм кроме сказочного обогощений элиты - олигархов, банкиров, политиков, глав корпорций.. имеет в себе одно принепреятное свойство - неизбежное исчезновение среднего класса и отупение и люмпенизация низших слоев коренного населения, которое перестает работать головой и руками от слова совсем. Вот Британия и ощутила степень деградации своего населения, за котороe всю черную и тяжелую работу десятки лет делали поляки, прибалты, румыны и т.д., а когда из-за брексита и бредо-вруса временно они не смогли приехать, вдруг оказалось, что свои жирные, изнеженные, пивные лентяи ничего делать не хотят и не могут. Россияне идут в том же направлении - ни улицы убрирать, ни урожай собирать, ни дома строить без гастеров они уже не способны. Да и детей делать, судя по демогрфичским показателям - тоже.
Москвабадцы, позор вам, потому что в Минске, например, все дворники - свои, коренные. Да и строители - тоже.
все порешал.
Неудивительно: при недостатках чего-либо Англия всегда полагалась на армию. Главное, чтобы не заигрались, все же не 19-й век, да и не Империя уже, а так...