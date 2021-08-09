Британские власти привлекут военных для доставки продуктов в супермаркеты

11:40 9.08.2021

Власти Великобритании привлекут военных для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости в супермаркеты, сообщает The Daily Mail.

Ранее британские СМИ заявили об остром дефиците рабочей силы, что связано с оттоком из страны работников после Brexit и на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что подобной нехватки кадров в стране не отмечалось с 1997 года. Особенно остро вопрос нехватки работников стоит в транспортной, логистической областях, гостиничном бизнесе, производстве и строительстве.

Также в Великобритании наблюдается нехватка финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров. В конце июля, британская Ассоциация автотранспортных перевозчиков заявила о нехватке дальнобойщиков в стране. По данным ассоциации, речь идет о 90 тыс. человек, в том числе о 25 тыс. работников из стран Евросоюза.

По данным прессы, в ближайшие дни правительство должно сделать официальный запрос на помощь в транспортировке грузов. Военных планируется разместить в гостиницах.

Отмечается, что данные мероприятия проводятся в рамках операции Rescript, которую Министерство обороны страны запустило в марте 2020 года в качестве ответа на пандемию.