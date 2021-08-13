Доля белых людей в населении США сократилась до рекордного уровня

Согласно результатам переписи населения 2020 года в США, доля белокожего неиспаноязычного населения в стране впервые с начала ведения учета составила менее 60%.

В 2010 году доля белокожего населения составляла 63,7%, а в 2020 году она опустилась до 57,8%. Это самый низкий показатель за всю историю переписи.

По мнению специалистов, падение связано со снижением рождаемости среди белых женщин по сравнению с латиноамериканками и азиатками, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

При этом отмечается, что колличество людей, которые идентифицируют себя как латиноамериканцы, увеличилось на 23% за десять лет. Сейчас это вторая по объему группа в составе американского населения. Еще 12,4% - чернокожие, 6% - азиаты.

В настоящее время белые остаются самой многочисленной группой в США, кроме нескольких штатов. Например, в Калифорнии крупнейшей расовой группой стали латиноамериканцы (за 10 лет прирост с 37,6 до 39,4%), а доля белых людей в этом штате снизилась с 40,1 до 34,7%. Белые неиспаноязычные жители также не являются доминирующей группой на Гавайях, в Нью-Мексико и округе Колумбия.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 13.08.2021, 15:35
    Гость: Анна

    Америка из рыночной,белой превращается в латиноамериканскую,коммунистическую страну. Доля белых сокращается,а латиносов растет. Не удивлюсь что скоро Штаты на испанском,вместо английского заговорят.

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