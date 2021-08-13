Тысячи жителей Германии получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

10:40 13.08.2021

Тысячи жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония, Германия) могли получить физраствор вместо вакцины от коронавируса. Согласно заявлению местных властей, данный вывод был сделан по итогам расследования, начатого после того, как стало известно, что одна из медсестер в апреле подменяла вакцину компании Pfizer физраствором.

Сообщается, что в апреле 2021 года сотрудница германского Красного Креста совершила подмену препарата в связи с тем, что разбила ампулу с вакциной и хотела скрыть данный проступок. В итоге физраствор получили не менее шести человек.

Взявшись за расследование, власти выяснили, что подмена могла иметь место и в других случаях вакцинации, проходившей с 5 марта по 20 апреля. Предположительно оригинальный препарат могли не получить 8557 человек.

В свою очередь следователь полиции Петер Бир заявил, что на основании показаний свидетелей существует "разумное подозрение на опасность". По словам следователей, подозреваемая неоднократно высказывала скепсис относительно вакцинации в соцсетях. По версии следствия, пострадать могли преимущественно пожилые граждане в возрасте от 70 лет и старше, а также сотрудники хосписов, учебных, медицинских и социальных учреждений. Имя медсестры не разглашается.

Всем пострадавшим направлены повторные приглашения на вакцинацию.