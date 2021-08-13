Тысячи жителей Германии получили физраствор вместо вакцины от коронавируса
Тысячи жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония, Германия) могли получить физраствор вместо вакцины от коронавируса. Согласно заявлению местных властей, данный вывод был сделан по итогам расследования, начатого после того, как стало известно, что одна из медсестер в апреле подменяла вакцину компании Pfizer физраствором.
Сообщается, что в апреле 2021 года сотрудница германского Красного Креста совершила подмену препарата в связи с тем, что разбила ампулу с вакциной и хотела скрыть данный проступок. В итоге физраствор получили не менее шести человек.
Взявшись за расследование, власти выяснили, что подмена могла иметь место и в других случаях вакцинации, проходившей с 5 марта по 20 апреля. Предположительно оригинальный препарат могли не получить 8557 человек.
В свою очередь следователь полиции Петер Бир заявил, что на основании показаний свидетелей существует "разумное подозрение на опасность". По словам следователей, подозреваемая неоднократно высказывала скепсис относительно вакцинации в соцсетях. По версии следствия, пострадать могли преимущественно пожилые граждане в возрасте от 70 лет и старше, а также сотрудники хосписов, учебных, медицинских и социальных учреждений. Имя медсестры не разглашается.
Всем пострадавшим направлены повторные приглашения на вакцинацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так ведь главное - результат. Остались живы-здоровы? Или это не тот результат, которого добиваются правительства стран?)
И в этой связи у меня вопрос: так вы, ребята, проверьте по анализам кого кололи от короны, а кого нет... Или здесь это не работает?) И что-то мне подсказывает, что черта с два вы узнаете по анализам кто кололся, а кто нет.
Согласна на 100%,молодец,девка,настоящая подпольшица .Вот такие мЁдсёстры спасают нацию от гибели,а у нас таких и нет,небось?
так все и так покупают жратву с гербицидами, пестицидами, нитратами, антибиотиками, генными извращениями ... кушают и "счастливо" встречают различные смертельные и генетические заболевания , разновидности рака и превращаются в человекаподобных неопределенного пола.
Должны. Но не радуются.
Этой медсестре нужно дать медаль героя и премию - спасал немцев от ядовитых генных уколов - молодец.