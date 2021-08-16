Посол РФ: ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем при правительстве Гани

20:47 16.08.2021

Ситуация в Кабуле в первые дни прихода талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) стала лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", - приводит его слова ТАСС.

Жирнов уверен, что найдет взаимопонимание с представителями движения "Талибан" на встрече во вторник, которая будет посвящена вопросам безопасности российского диппредставительства в Кабуле. Он назвал подход талибов "позитивным и деловым".

"Мне нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям", - сказал посол.