Посол РФ: ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем при правительстве Гани
Ситуация в Кабуле в первые дни прихода талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) стала лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", - приводит его слова ТАСС.
Жирнов уверен, что найдет взаимопонимание с представителями движения "Талибан" на встрече во вторник, которая будет посвящена вопросам безопасности российского диппредставительства в Кабуле. Он назвал подход талибов "позитивным и деловым".
"Мне нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям", - сказал посол.
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идет к тому что Россия вскоре признает власть талибов официально и тут же предложит им деньги потребовав взамен воевать против американцев
Талибан запрещена в России, а правительство Гани запрещено не было, то какого чёрта посол говорит что при талибах лучше чем при Гани. Воровская власть, лишь бы оружия побольше продать, переобуваются на ходу. Друзья ещё немного разбогатеют. Противно.
Подготовка натой плацдарма для большой войны в
Евразии.
умей вертеться.
Олигофрен