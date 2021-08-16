Посол РФ: ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем при правительстве Гани

Ситуация в Кабуле в первые дни прихода талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) стала лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", - приводит его слова ТАСС.

Жирнов уверен, что найдет взаимопонимание с представителями движения "Талибан" на встрече во вторник, которая будет посвящена вопросам безопасности российского диппредставительства в Кабуле. Он назвал подход талибов "позитивным и деловым".

"Мне нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям", - сказал посол.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2021, 01:24
    Гость: дело

    идет к тому что Россия вскоре признает власть талибов официально и тут же предложит им деньги потребовав взамен воевать против американцев

  2. 17.08.2021, 01:12
    Гость: Если

    Талибан запрещена в России, а правительство Гани запрещено не было, то какого чёрта посол говорит что при талибах лучше чем при Гани. Воровская власть, лишь бы оружия побольше продать, переобуваются на ходу. Друзья ещё немного разбогатеют. Противно.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Франция против санитарной диктатуры – Макрон теряет контроль над полицией
В Казахстане русских заставляют извиняться на камеру
«Большой разговор» Александра Лукашенко с представителями общественности
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
© KM.RU, Александра Воздвиженская
О концепции государственной политики исторической памяти
Избранное
Могла ли Россия спасти Югославию в 1999 году?
«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила
«Байден: внешняя инаугурация. Ему нужна возможность объявить о своем крупном международном успехе»
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
«Лолы» и «фейки»: спасет ли наше правительство русский язык?
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке
Русская печь- это чудо печь
«Самый плохой и губительный сценарий для страны - если и в 2022 году на «прямой линии» президент будет вновь работать санитарным врачом»
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
«Крематорий» поделился верным способом попасть в Америку
Власти отомстили защитникам Куштау