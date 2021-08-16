Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных

США намерены отправить в Кабул еще одну тысячу военных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны США.

Сообщается, что после этого общая численность американских военнослужащих в Кабуле составит порядка 6000 человек. Предположительно, речь идет о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии.

Также сообщается, что эвакуация американских граждан будет продолжена.

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