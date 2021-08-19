Лидер талибов подписал указ об освобождении политических заключенных

Верховный лидер движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем страны. Об этом сообщил официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, пишет "Интерфакс".

Согласно указу, губернаторы всех афганских провинций "должны безоговорочно освободить всех находящихся в тюрьмах страны в качестве политических заключенных лиц и передать их семьям".

В свою очередь противники талибов требуют освободить бывшую главу уезда Чаркинт провинции Балх Салиму Мазари. Она одна из трех женщин, которые занимали пост главы уезда в прежнем правительстве. Во время наступления талибов в июле-августе в провинции Балх уезд Чаркинт, возглавляемый Мазари, оказал радикалам ожесточенное сопротивление, 18 августа поступило сообщение о том, что она была захвачена талибами в плен.

Ранее лидеры "Талибана" заявили, что война в стране завершена и объявили амнистию своим бывшим противникам. Они подчеркнули, что Афганистан не будет демократическим государством, при этом талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники движения заявили, что не хотят, чтобы женщины были жертвами.

Вместе с тем, 18 августа появилась информация о казнях, проводимых талибами в стране.

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