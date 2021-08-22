Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
Мэр Киева Виталий Кличко прибыл в столичный аэропорт "Борисполь" на встречу федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, но его не пустили.
По словам Кличко, он как мэр столицы должен был принять участие в церемонии встречи канцлера Германии, как это было во время ее прошлых визитов.
"Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра впервые", - написал он в своем телеграм-канале. "Интересно, "проевропейский" МИД Украины решил нарушить протокольные меры?", задал он риторический вопрос.
Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не пустили в аеоропорт..
Выпал Кличко из обоймы.
Ну так ведь и Зелик еще недавно был популярный во всем русском мире актер,комик,удачливый шоу-барыга...и на глазах превратился в какого-то недоумка и почти фашистика...тихий ужас !
Когда РФ будучи единственной военной гипердержавой не использует свой потенциал - это слабость
Когда Кличко будучи унижен в аэропорту родной державы не применяют своих навыков - это слабость
Опасен как неуловимый Джо.