Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл в столичный аэропорт "Борисполь" на встречу федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, но его не пустили.  

По словам Кличко, он как мэр столицы должен был принять участие в церемонии встречи канцлера Германии, как это было во время ее прошлых визитов.

"Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра впервые", - написал он в своем телеграм-канале. "Интересно, "проевропейский" МИД Украины решил нарушить протокольные меры?", задал он риторический вопрос.

Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.08.2021, 16:46
    Гость: Юляка

    Ну так ведь и Зелик еще недавно был популярный во всем русском мире актер,комик,удачливый шоу-барыга...и на глазах превратился в какого-то недоумка и почти фашистика...тихий ужас !

  4. 22.08.2021, 16:16
    Гость: Когда

    Когда РФ будучи единственной военной гипердержавой не использует свой потенциал - это слабость
    Когда Кличко будучи унижен в аэропорту родной державы не применяют своих навыков - это слабость

Все комментарии (14)
Выбор читателей
«Весь мир с удивлением наблюдал за самым настоящим афганским блицкригом, подчас отказываясь верить своим глазам»
Териберка
«Мне очень хотелось бы увидеть после долгих десятилетий депрессии и отступлений поворот к будущему, постановку и решение задач, достойных нашего народа»
Москва, основанная выдуманным монгольским ханом, «финно-угры» и «украденное» имя русских
Афганистан - новый Атилла цивилизации
Избранное
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
На авиасалоне МАКС-2021 представлен новый истребитель ОКБ «Сухой»
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
Большой Театр - главный театр России
Как производители пищевой продукции скрывают сахар?
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
Протоколы ковидных подлецов: фейковые методы лечения способны навредить еще сильнее
Как заработать на написании книг?
Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов
В армии говорят «нет» коронавирусной инфекции
«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите