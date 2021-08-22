Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

13:35 22.08.2021

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл в столичный аэропорт "Борисполь" на встречу федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, но его не пустили.

По словам Кличко, он как мэр столицы должен был принять участие в церемонии встречи канцлера Германии, как это было во время ее прошлых визитов.

"Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра впервые", - написал он в своем телеграм-канале. "Интересно, "проевропейский" МИД Украины решил нарушить протокольные меры?", задал он риторический вопрос.

Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.