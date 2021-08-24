21:58 24.08.2021

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к кабмину, сообщает издание "Страна.ua".

Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины" в честь 30-летия независимости страны.

На видео на лице, руках и одежде экс-президента видны следы зеленки. После инцидента Порошенко подошел к сотрудникам патрульной полиции, сел в их машину и уехал.

Экс-президент Украины заявил, что считает действующего главу государства Владимира Зеленского причастным к этому происшествию.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится",— приводит его слова "Коммерсант".

Мужчина, который плеснул в политика зеленкой, задержан. Как сообщает полиция, это молодой человек 1999 года рождения, уроженец Черниговской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.