Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к кабмину, сообщает издание "Страна.ua".

Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины" в честь 30-летия независимости страны.

На видео на лице, руках и одежде экс-президента видны следы зеленки. После инцидента Порошенко подошел к сотрудникам патрульной полиции, сел в их машину и уехал.

Экс-президент Украины заявил, что считает действующего главу государства Владимира Зеленского причастным к этому происшествию.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится",— приводит его слова "Коммерсант"

Мужчина, который плеснул в политика зеленкой, задержан. Как сообщает полиция, это молодой человек 1999 года рождения, уроженец Черниговской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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