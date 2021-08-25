Министр обороны США приказал начать обязательную вакцинацию военных

18:45 25.08.2021

Глава Минобороны США Ллойд Остин отдал приказ о начале обязательной вакцинации военнослужащих против COVID-19. Распоряжение уже опубликовано на сайте Пентагона.

«После тщательных консультаций с медицинскими экспертами и военным руководством и при поддержке президента я определил, что обязательная вакцинация против коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) необходима для защиты [вооруженных] сил и американского народа», — сообщается в распоряжении Остина.

Согласно приказу, вакцинации подлежат все военные, находящиеся в подчинении Пентагона, на действительной военной службе или в резерве, в том числе сотрудники Национальной гвардии США.

Ранее президент США Джо Байден призвал руководителей американских компаний ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников. 23 августа Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) окончательно лицензировало вакцину компаний Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет. FDA сообщило, что препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 до 15 лет при чрезвычайных обстоятельствах.