Украина потребует ввести санкции против Nord Stream 2 AG
Сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток-2» в пределах европейского законодательства невозможна и противоречит договоренностям США и Германии. С таким заявлением выступил глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
По его словам, официальный Киев будет настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG, если регулятор Германии сертифицирует компанию как независимого оператора.
«Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит "Газпрому". Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии»,— цитирует сайт «Нафтогаза» Витренко.
Предправления также заявил, что вердикт Высшего земельного суда Дюссельдорфа об обязательном применении к газопроводу норм европейского законодательства — это значимый этап в борьбе против проекта газопровода. Как пояснил Витренко, решение суда значительно укрепляет позиции Украины.
25 августа Высший суд Дюссельдорфа не стал освобождать «Северный поток-2» от норм газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG сообщила, что не согласна с вердиктом, но о своих шагах объявит позже. После этого глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что компания готова предложить свои услуги по управлению «Северным потоком-2».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Простите, но вы неправильно написали. Должно: Все их проблемы Автоматом Калашникова остановяться.
виноват Сталин, делавший украинезацию. Делал из русских- украинцев.
Весь мир сошёл с ума. На олимпиаде мальчики выступают за девочек. ЕС требует равноправия для пид**сов. В США маразматический пенсионер стал президентом. В Европе количество беженцев скоро превысит число граждан. Но бывают и смешные моменты, например, президентом Украины стал клоун. Украина стала большим и пакостливым 95 кварталом. И этот европейский сомали требует и шантажирует почти весь мир. А может с ней надо поступить как Китай с Литвой?
Все их проблемы автоматом становятся проблемами Газпрома и России.
Украина потребует ввести санкции против Nord Stream 2 AG, а также потребует продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года.