Украина потребует ввести санкции против Nord Stream 2 AG

Фото с сайта twitter.com

Сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток-2» в пределах европейского законодательства невозможна и противоречит договоренностям США и Германии. С таким заявлением выступил глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, официальный Киев будет настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG, если регулятор Германии сертифицирует компанию как независимого оператора.

«Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит "Газпрому". Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии»,— цитирует сайт «Нафтогаза» Витренко.

Предправления также заявил, что вердикт Высшего земельного суда Дюссельдорфа об обязательном применении к газопроводу норм европейского законодательства — это значимый этап в борьбе против проекта газопровода. Как пояснил Витренко, решение суда значительно укрепляет позиции Украины.

25 августа Высший суд Дюссельдорфа не стал освобождать «Северный поток-2» от норм газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG сообщила, что не согласна с вердиктом, но о своих шагах объявит позже. После этого глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что компания готова предложить свои услуги по управлению «Северным потоком-2».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2021, 18:27
    Гость: Alexander der Große

    Простите, но вы неправильно написали. Должно: Все их проблемы Автоматом Калашникова остановяться.

  3. 26.08.2021, 16:49
    Гость: Alexander der Große

    Весь мир сошёл с ума. На олимпиаде мальчики выступают за девочек. ЕС требует равноправия для пид**сов. В США маразматический пенсионер стал президентом. В Европе количество беженцев скоро превысит число граждан. Но бывают и смешные моменты, например, президентом Украины стал клоун. Украина стала большим и пакостливым 95 кварталом. И этот европейский сомали требует и шантажирует почти весь мир. А может с ней надо поступить как Китай с Литвой?

  5. 26.08.2021, 16:41
    Гость: Гость

    Украина потребует ввести санкции против Nord Stream 2 AG, а также потребует продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года.

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