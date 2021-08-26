СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Кабула
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter-аккаунте сообщил о взрыве, произошедшем около аэропорта Кабула. По его словам, число жертв в настоящее время неизвестно.
При этом Sky News сообщает, что в результате взрыва погибли 10 человек, а источник CNN заявил о нескольких раненых афганцах. Fox News со ссылкой на американских чиновников отмечает, что были ранены три солдата США.
При этом Al Jazeera заявила также и о стрельбе в районе аэропорта. По информации агентства Reuters, у аэропорта подорвался смертник.
В Минобороны Турции рассказали о двух взрывах около аэропорта, а BBC уточнила, что взрыв произошел у одного из трех входов в аэропорт, который был закрыт после предупреждений о террористической угрозе. В последние дни около него дислоцировались британские военные, сообщает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сказал Байден "а не обделаться ли нам?". Пацан сказал, пацан сделал.
Талибам эти теракты совсем не нужны. А вот англосаксам - да. Английские и американские власти предупреждают о скором теракте в Кабуле по телевидению, и тут он раз и происходит. Типичный теракт англосаксов - под чужим флагом. Тут и Игил пригодится
началось.
Американцы варварским способом расчищают взлетную полосу от афганцев.
Кстати, а почему там все американцы без масок? Туда они ковид не завезли?
Напоминают американцам:"Давайдосвиданья". До 31-го могут еще напомнить.