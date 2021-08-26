СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Кабула

17:43 26.08.2021

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter-аккаунте сообщил о взрыве, произошедшем около аэропорта Кабула. По его словам, число жертв в настоящее время неизвестно.

При этом Sky News сообщает, что в результате взрыва погибли 10 человек, а источник CNN заявил о нескольких раненых афганцах. Fox News со ссылкой на американских чиновников отмечает, что были ранены три солдата США.

При этом Al Jazeera заявила также и о стрельбе в районе аэропорта. По информации агентства Reuters, у аэропорта подорвался смертник.

В Минобороны Турции рассказали о двух взрывах около аэропорта, а BBC уточнила, что взрыв произошел у одного из трех входов в аэропорт, который был закрыт после предупреждений о террористической угрозе. В последние дни около него дислоцировались британские военные, сообщает РБК.