Бывший глава МИД Франции выдвинет свою кандидатуру в президенты страны

Бывший глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и главный переговорщик по выходу Британии из Евросоюза Мишель Барнье объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в президенты страны весной 2022 года. Он будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы", пишет "Интерфакс".

Барнье отметил, что в мире наступило "требовательное и серьезное время", а мир стал намного опаснее. 

"Это хрупкий и несправедливый мир. Это видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, которые они влекут в нашей стране. И в эти тяжелые времена я принял решение. Я настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию", - сказал Барнье. 

По его словам, Франции требуется чередование власти, чтобы "действовать по-настоящему".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 27.08.2021, 13:53
    Гость: личный опыт

    жалко Францию, такая классная страна задаром достанется мигрантам, которые ее уничтожат.
    Французам выбрать бы Ле Пен, но они слабаки, настроенные на вымирание и изгнание.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
За парту со «Спутником»? Депздрав Москвы заставляет врачей ставить эксперимент над школьниками
Путин, Меркель и Зеленский
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Путин разрешил допускать к госслужбе россиян с иностранным гражданством
«Слишком славянские» лица будут скорректированы: Минцифры России испугалось иноагентов
Избранное
Чистка брусчатки: лучшие методы
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК
ОГЭ убивает наших детей
Красные Звезды «Преодоление пределов»
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
«"Пещерные люди" Эллы Памфиловой - это председатель ЦИК говорит об избирателях!»
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Как ухаживать за кудрями по методу CGM
Сергей Черняховский. Социологи и налоги
«Русские на Кавказе. Мифы и реальность»