Бывший глава МИД Франции выдвинет свою кандидатуру в президенты страны

11:01 27.08.2021

Бывший глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и главный переговорщик по выходу Британии из Евросоюза Мишель Барнье объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в президенты страны весной 2022 года. Он будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы", пишет "Интерфакс".

Барнье отметил, что в мире наступило "требовательное и серьезное время", а мир стал намного опаснее.

"Это хрупкий и несправедливый мир. Это видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, которые они влекут в нашей стране. И в эти тяжелые времена я принял решение. Я настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию", - сказал Барнье.

По его словам, Франции требуется чередование власти, чтобы "действовать по-настоящему".