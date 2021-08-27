Бывший глава МИД Франции выдвинет свою кандидатуру в президенты страны
Бывший глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и главный переговорщик по выходу Британии из Евросоюза Мишель Барнье объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в президенты страны весной 2022 года. Он будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы", пишет "Интерфакс".
Барнье отметил, что в мире наступило "требовательное и серьезное время", а мир стал намного опаснее.
"Это хрупкий и несправедливый мир. Это видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, которые они влекут в нашей стране. И в эти тяжелые времена я принял решение. Я настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию", - сказал Барнье.
По его словам, Франции требуется чередование власти, чтобы "действовать по-настоящему".
Комментарии читателей Оставить комментарий
глобалисты не избирали.
В Рф подобное не возможно.
жалко Францию, такая классная страна задаром достанется мигрантам, которые ее уничтожат.
Французам выбрать бы Ле Пен, но они слабаки, настроенные на вымирание и изгнание.
- выбирать президента?
впаривание про глобалистов -помочи головку и всё пройдёт.