Террористы «Талибан»* начали ограничивать связь и доступ в интернет

13:25 29.08.2021

Корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Ялда Яким рассказала, что террористы радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) ограничили доступ к услугам связи и выход в интернет в афганской провинции Панджшер.

«Местные источники говорят мне, что доступ в интернет и услуги связи практически полностью блокированы "Талибаном" в Панджшере», - цитирует ее слова ТАСС.

При этом она добавила, что в данной провинции с момента прихода террористов к власти формируется движение сопротивления.

Ранее представляющий на переговорах с радикалами провинцию Панджшер Абдул Хафиз Мансур рассказал о проведении в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) первых прямых переговоров между ополченцами и «Талибаном». Он отметил, что стороны договорились «продолжать диалог о мире, чтобы избежать военного столкновения».