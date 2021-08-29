Террористы «Талибан»* начали ограничивать связь и доступ в интернет

Корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Ялда Яким рассказала, что террористы радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) ограничили доступ к услугам связи и выход в интернет в афганской провинции Панджшер.

«Местные источники говорят мне, что доступ в интернет и услуги связи практически полностью блокированы "Талибаном" в Панджшере», - цитирует ее слова ТАСС.

При этом она добавила, что в данной провинции с момента прихода террористов к власти формируется движение сопротивления.

Ранее представляющий на переговорах с радикалами провинцию Панджшер Абдул Хафиз Мансур рассказал о проведении в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) первых прямых переговоров между ополченцами и «Талибаном». Он отметил, что стороны договорились «продолжать диалог о мире, чтобы избежать военного столкновения».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.08.2021, 16:26
    Гость: Европеец

    Иваныч !
    Я всё думаю, что Ты имел ввиду продажей мороженного в Италии на развес. Потом понял.
    Оно выглядит как на развес (хотя можно бы было у них купить и сколько нужно домой). Просто это их тип продажи - продают в corno - вафельные стаканчики и продают на количество “bolla” - шариков мороженного. Потому это и выглядит как «кому сколько надо».
    У каждой такой gelaterie - свои рецепты и каждая уникальна. Если написано что мороженное миндальное - в нём куча миндаля, если шоколадное - множество кусков шоколада, и так далее. Одна “bolla” стоит 1,2-1,3 евро, но и этого обычно достаточно.
    Если посмотришь Gelaterie Lignano - там этот способ продажи видно.
    В Lignano наверное 30-40 таких. Моя самая любимая Gelateria Yogurteria Baby Eis. Она же изображена когда напишешь Gelaterie Lignano.
    Обычное мороженное из магазинов там никто не покупает, может только какие нибудь туристы, в первый разбив Италии.

  3. 29.08.2021, 15:46
    Гость: g

    печально, что сми рф настолько откровенно выступают агентами госдепа.
    роль сми в Информировании людей, но как только Государство установило свой Контроль над прссой, это всего лишь крыло пропагадисткой Государственной машины.
    вот талибан значит плохой что ограниивает выход в интернет.
    я согласен, это Тоталитарная практика.
    только в афганистан 20 лет был Окупирован имперской армией - там война идет.
    а что идет например в рф, где тоже ограничивается доступ в интернет и лдей даже в тюрьму сажают за высказывание "неправильных" слов или за то что у них на компьютере "неверная" программа работает - которая не дает Шпионить за человеком.
    чем ситутация в рф принципиально отличается от "гнусного" талибана?
    или может в сша она другая? или в ес?

  5. 29.08.2021, 15:16
    Гость: личный опыт

    Как раз все логично. Объявить на помойке, что это помойка очень даже верное решение.

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