Евросоюз полностью вакцинировал 70% взрослого населения
Полный курс вакцинации от ковида прошли 70% взрослого населения в странах Европейского союза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«70% взрослого населения в ЕС [свыше 250 млн человек] полностью вакцинированы, — написала фон дер Ляйен в Twitter, — Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали это великое достижение возможным».
Председатель Еврокомиссии призвала европейцев «двигаться дальше» и подчеркнула необходимость помогать с вакцинацией остальному миру.
Reuters пишет про неравномерные показатели иммунизации среди государств ЕС. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на Мальте полностью привиты больше 90% взрослого населения, в Ирландии и Португалии — больше 80%. Слабые результаты по темпам вакцинации демонстрируют страны блока из Восточной Европы: в Болгарии полностью вакцинирована лишь пятая часть взрослого населения, в Румынии — около 30%, а в Хорватии, Латвии, Словении и Словакии — примерно половина жителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Нельзя говорить о полной вакцинации 70% европейцев пока они ещё живы. Полная это когда один раз и всё. И чёрт тебе не страшен. А этим 70% светит постоянное медицинское заражение различными штаммами ковида до самой смерти. Вот когда зараженный вирусом человек помрёт, тогда и можно говорить о полной его "вакцинации".
Новости от 28 июля.
"в Испании и Португалии регистрируются максимальные за последние полгода показатели.На Мальте, где месяц назад выявляли менее 10 заразившихся в сутки, сейчас уже около 170-200.Относительно стабильной остается эпидемическая ситуация в Болгарии: в сутки там регистрируют 120-140 инфицированных, месяц назад - 70-80."
Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших.
А не та ли это Урсула, которая давно лоббирует вакцины так как сама лично имеет гешефт от фармобизнеса? Чиновница отчиталась... Да чиновники вообще кроме цифр в отчётах ничего не видят, ну, кроме цифр по откатам в их карман, разумеется.
Наши тоже только о цифрах и думают: Даёшь 80%! Нет, даёшь 90%! Нет - даёшь 100%!
У нас началось настоящее соревнование - кто больше нарушит конституцию, и кто больше отнимет у граждан прав и свобод. Соревнуются губернатор Беглов, министр Мурашко и мэр Собянин. Даёшь 101% вакцинированных! Дважды... Нет - трижды! Нет - четырежды! (Кто больше?)
Но весь этот балаган вообще не про ковид. Весь этот балаган исключительно про QR коды, которые после выборов желают внедрить везде. А Беглов даже выборов не смог дождаться. 24-го августа принял распоряжение о 100% вакцинации работников сферы развлечений, сферы питания и ряда других. Что должны подтвержать (- угадайте!) ну разумеется ЦЕЛЕБНЫЕ QR коды! :))) А кроме того Беглов запретил оплачивать вход на разные мероприятия чем либо кроме... безналичной оплаты...
Вот и всё. Идёт битва за ограничение прав и свобод и за отмену налички. Ковиду на всю эту чиновничью вакханалию смотреть страшно... Он бы и рад уже сдаться ЕСТЕСТВЕННОМУ коллективному иммунитету... - Да не тут то было! Чиновникам до зарезу НУЖЕН ковид в качестве страшилки. И желательно чем страшнее - тем лучше.
Живёт не в лесу и не в бане. Таксисты, охранники, нищие и полунищие. Их что ли агитируешь? Так им бы день продержаться и % кредитный заплатить. Офисный планктон, космонавты и обслуга всех сортов. Эти не по лесам гуляют, а начальству вылизывают. Впрочем, можно ведь приравнять баню и прогулки к нежелательной деятельности и дело пойдёт веселее. Чтобы не умничали.