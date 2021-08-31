Евросоюз полностью вакцинировал 70% взрослого населения

А не та ли это Урсула, которая давно лоббирует вакцины так как сама лично имеет гешефт от фармобизнеса? Чиновница отчиталась... Да чиновники вообще кроме цифр в отчётах ничего не видят, ну, кроме цифр по откатам в их карман, разумеется.

Наши тоже только о цифрах и думают: Даёшь 80%! Нет, даёшь 90%! Нет - даёшь 100%!

У нас началось настоящее соревнование - кто больше нарушит конституцию, и кто больше отнимет у граждан прав и свобод. Соревнуются губернатор Беглов, министр Мурашко и мэр Собянин. Даёшь 101% вакцинированных! Дважды... Нет - трижды! Нет - четырежды! (Кто больше?)

Но весь этот балаган вообще не про ковид. Весь этот балаган исключительно про QR коды, которые после выборов желают внедрить везде. А Беглов даже выборов не смог дождаться. 24-го августа принял распоряжение о 100% вакцинации работников сферы развлечений, сферы питания и ряда других. Что должны подтвержать (- угадайте!) ну разумеется ЦЕЛЕБНЫЕ QR коды! :))) А кроме того Беглов запретил оплачивать вход на разные мероприятия чем либо кроме... безналичной оплаты...

Вот и всё. Идёт битва за ограничение прав и свобод и за отмену налички. Ковиду на всю эту чиновничью вакханалию смотреть страшно... Он бы и рад уже сдаться ЕСТЕСТВЕННОМУ коллективному иммунитету... - Да не тут то было! Чиновникам до зарезу НУЖЕН ковид в качестве страшилки. И желательно чем страшнее - тем лучше.