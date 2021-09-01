Талибы не планируют переговоров с лидером сопротивления в Панджшере

Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) планирует уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар агентству РИА Новости.

По его словам, талибы не пойдут на переговоры с Масудом. "Они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира", - отметил Агбар, добавив, что цель талибов - "поставить на колени весь Афганистан" и "уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда".

Боевики "Талибана" в августе захватили почти всю территорию Афганистана. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана, сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.

Однако, как сообщалось ранее, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 16:22
    Гость: есть надежда

    что Талибан получит достойный ответ от среднеазиатских воинственных республик.

  4. 01.09.2021, 10:47
    Гость: vv

    Проамериканские моджахеды Северного Альянса, которые раньше почти все входили в Исламское общество Афганистана, это как раз и есть террористы и наркоторговцы. В том числе, и Ахмад Шах Масуд-старший, который стоял и за нападением на российскую погрансзаставу в Таджикистане в 1993. Талибы готовы снова радикально сократить посадки опиумного мака в Афганистане, как и в первое свое правление, и вести инфраструктурные проекты с Россией и Китаем. Это и не нравится Северному Альянсу.

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